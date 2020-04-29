龜苓膏吃太多！她曝女性私密處「那個」恐會爆量 　3種人也不宜

▲指揮中心昨日記者會特別準備龜苓膏慶賀，也讓龜苓膏成為熱門搶購商品。（圖／中央疫情指揮中心提供）

圖文／CTWANT

台灣連續4天零確診了。昨日疫情指揮中心記者會上更準備「龜苓膏」慶賀，也讓該廠牌的龜苓膏瞬間被搶光，店家還承諾會增加產量來滿足消費者，讓許多人戲稱指揮官陳時中是「最強業配王」！

但其實龜苓膏可不是人人都能吃，鄒瑋倫中醫師表示，龜苓膏的主要成分是龜板，性味甘寒，屬於較為陰性的中藥材，再加上另一個土茯苓的成分，同樣具有清熱解毒的功效，所以比較適合皮膚燥熱發癢、火氣大、長年便祕的人，能夠達到滋陰效果，而女性吃多了龜苓膏也可能出現白帶、分泌物變多的情況，恐怕會造成困擾，所以一旦發現白帶增多，最好就暫停服用。

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另外，如果腸胃不佳、女性生理期間、孕婦都不適合吃龜苓膏，鄒瑋倫說，尤其體弱的老人家、孩童若脾胃功能不佳，很容易一吃就拉肚子；女性生理期吃龜苓膏也如同喝冰飲一般，很可能會氣血阻塞，而導致嚴重痛經；孕婦更要避免食用，以免影響胎兒健康。

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