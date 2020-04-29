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透視《夫婦的世界》婚姻殘酷！　專家教你從喝酒方式解讀情人隱藏性格

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▲《夫婦的世界》收視率每一集都創新紀錄。（圖／翻攝自입소문tv2 - 드라마 리뷰 채널YouTube、《夫婦的世界》官網）

▲韓劇《夫婦的世界》讓婚外情、出軌等成為熱門話題。（圖／翻攝自입소문tv2 - 드라마 리뷰 채널YouTube、《夫婦的世界》官網）

生活中心／綜合報導

韓劇《夫婦的世界》開播以來收視屢創新高，故事描述17歲的善雨因為父母在一場車禍中雙亡，導致心靈受創，婚後發現一直疼愛她的丈夫出軌而心力交瘁，最後雖然如願離婚但卻出現嚴重失眠症狀每晚必須藉由酒精才能入睡。

諮商心理師林萃芬在新書《從習慣洞察人心》提到，很多人不知道，參與抗爭的過程很容易產生急性壓力症候群，常見的急性壓力症候群反應是，有的人會引發強烈的害怕、無助感，或是恐怖感受；有的人會反應在生理上，像是感覺麻木、頭昏眼花、失眠或噁心，甚或失去現實感、自我感。若沒有適時抒解壓力，有些人會產生痛苦、情緒崩潰、整個人的感覺與知覺系統受損，進而干擾身體機能，出現失眠、沒胃口、身體麻痺、絕望感等狀況。

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▲▼諮商心理師林萃芬《從習慣洞察人心》。（圖／時報出版提供）

▲諮商心理師林萃芬出新書《從習慣洞察人心》。（圖／時報出版提供，以下同）

林萃芬指出，在精神科診所做諮商的過程中，最常遇到的酗酒狀況，一種是失戀或有創傷靠喝酒麻醉自己，一種是酒後有暴力行為，另一種是靠喝酒才能睡眠的人，這三種人都很容易有酒精依賴。擁有克己性格的人，通常做事會過度謹慎，時時保持警戒，不容易放鬆睡個好覺。加上他們不習慣跟別人傾吐心事，外表看起來堅強能幹，內在可能脆弱無助，既不容易釋放累積心中的情緒，也非常缺乏安全感，所以會藉著喝酒來麻痺感覺，得到短暫而虛假的安全感。

成功驅力很強的人常會睡不好，他們會不斷鞭策自己：我應該如何、如何，不允許自己鬆懈。驅力很強的人連睡眠都抱持要「立刻睡著」的想法，期望「每件事情都要安排妥當」，一旦事情進展不如預期，他們便會感到焦急，給自己過高的期待，期待躺下就要馬上睡著。

因此，失眠其實在提醒我們：究竟對自己隱瞞了什麼感受？失眠也在告訴我們：自己的人性弱點在哪裡？當我們願意接受自己的弱點，心靈便會成長。想靠喝酒睡個好覺，是不太可能的，喝酒反而會導致早醒影響睡眠品質。想要遠離酒精的負向影響，需要先接納、了解自己，當內心有了真正的安全感、安心
感，自然可以放鬆睡個好覺。

其實，不管掩飾功夫再好的人，他的喝酒行為舉止或多或少都會透露一些蛛絲馬跡，可以尋著線索一路找到他「不想讓別人知道」的隱藏性格。觀察一個人喝酒的理由，還有酒後的反應，可以看出他有沒有壓抑的情緒？譬如：一喝酒就囉嗦個沒完沒了的人，有些是理想過高，卻不願對現實妥協的人；有些是平日為人謹言慎行，很少跟別人分享心事，擔心留下把柄在別人手上的人；有些則是做事一絲不苟，深怕出任何差錯的人；一喝酒就變成超級大膽的人，很多平常是個膽小怕事的人，若他原本膽子就很大，哪裡還需要藉酒壯膽；一喝酒就有暴力行為的人，通常溝通技巧不良，喜愛控制別人，但自我控制能力不佳，明明知道自己酒後會失控，卻不思考如何控制自己的喝酒行為，也不去尋找到釋放壓力的健康管道，放任自己不斷的喝酒失控再傷害別人，進入暴力的循環圈中。

內在有沒有累積大量的矛盾衝突？自信心足不足夠？對別人尊不尊重？是否有內外不一致的傾向？喝酒行為可說是發掘內心陰暗面極具參考價值的資訊。所以，當你怎麼努力都走不進某個朋友的內心世界，卻又不得不跟他互動的話，不妨找個機會邀他喝個小酒，然後慢慢觀察對方真實自我的顯影過程。我看過不少個性壓抑的人，必須藉著酒精的力量來紓解「內外不一致」的壓力，或是酒後跟同事發生扭打，或是酒後對伴侶拳打腳踢，由於看太多酒後「變了一個人」的場面，在此不得不提醒你，經過酒精顯影的面目往往是一個人最脆弱、也最麻煩的一面，不妨先做好心理準備。

▲▼諮商心理師林萃芬《從習慣洞察人心》。（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權，摘自《從習慣洞察人心》。

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