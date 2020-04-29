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ShopBack收購韓國Ebates　新增3大電商也能賺現金回饋

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ShopBack收購韓國Ebates　正式進軍韓國（圖／ShopBack提供）

▲ShopBack收購韓國Ebates ，準備打入韓國市場。（圖／ShopBack提供）

記者洪菱鞠／台北報導

現金回饋網ShopBack宣布收購韓國最大現金回饋平台Ebates Korea，正式進軍韓國，包括Gmarket、Wemakeprice、11Street等有望成為合作商家，為超過50萬韓國用戶提供服務，預計今年可達200萬筆交易，擴大全球用戶基礎。即日起，Ebates Korea將停止營運，所有用戶會被導向ShopBack Korea beta平台，ShopBack韓國預計於2020年中正式啟動。

ShopBack執行長暨共同創辦人Henry Chan表示，韓國數位化成熟，電子商務發展迅速，是現金回饋平台發展的核心，以及成為潛力市場的關鍵因素，透過收購Ebates Korea切入當地市場，將能夠利用其原本在當地的強大實力，迅速成為韓國領先的現金回饋入口。

ShopBack指出，韓國是全球最大的電子商務市場之一 ，ShopBack Korea將為其快速增長網購人口帶來更多選擇、商家及現金回饋的服務，用戶可以透過ShopBack Korea平台進行購物，並在時尚，美容和電子產品等類別中獲得最高達15％的現金回饋。

ShopBack另提到，目前ShopBack Korea已經跟Gmarket、Wemakeprice和11Street有合作，韓國用戶透過ShopBack Korea也能夠賺取現金回饋，ShopBack台灣雖然尚未上線，但未來會評估運送、台灣用戶的接受度跟使用率上架這三個商家。

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