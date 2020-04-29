　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

省很大！超商送10億購物金「幫省荷包」　消費滿500送200元、悠遊卡還現折20

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼全家推出單筆消費滿500元就送200元購物金。（圖／業者提供）

▲全家推出單筆消費滿500元就送200元購物金優惠活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍持續發燒中，繼首波推出鮮食購物金回饋、超值祈福防疫箱後，這次全家再度祭出第二波幫省荷包優惠，5月1日起至5月31日止每周五、六、日有會員獨享週末購物滿500送200元購物金，另民眾凡持悠遊卡至門市消費單筆滿200元現抵20元，2項優惠還可重複計算，等於消費超過500元一次就可擁有購物金再現折20元，購入商品有近半價優惠，小資族不能放過。

全家宣布5月1日起至31日止針對會員推出限時1個月的「周末滿額贈購物金」活動，每周五、六、日凡至門市單筆消費滿500元（如遇商品折扣，最終結帳金額須滿500元）且完成累點就送200元購物金，預計送出高達10億元的購物金。業者表示，購物金每周限量100萬筆，每位會員每周回饋上限1次，故每人5月最多可享5次優惠，購物金則將在6月10日前發放完畢（簡訊通知）、7月31日前使用且200元須在消費時一次使用完。

▲▼全家推出單筆消費滿500元就送200元購物金。（圖／業者提供）

▲周末滿額贈購物金搭配悠遊卡現折20元直接享近半價優惠。

另為響應消費零接觸，全家也和悠遊卡公司合作，5月1日起至5月31止，民眾只要持悠遊卡消費滿200元現折20元，全台限量70萬組，若搭配「周末滿額贈購物金」活動就有近半價優惠，省很大，趕快趁這機會買一波。

ET快訊
錢櫃大火5死！柯文哲道歉了：坦承制度有漏洞
金與正登「黨中央」將成北韓正式繼承人！南韓國會：就等金正恩宣
獨／迪化街把人打死..凶嫌逃北海岸自撞圍牆！警逮6嫌
迪化街21歲男「滿是瘀青」倒臥民宅　疑遭人痛毆亡
快訊／嫌太吵！雲林男拿大鐮刀當街砍　鄰居胸腹大出血亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

省很大！超商送10億購物金「幫省荷包」　消費滿500送200元、悠遊卡還現折20

從愛裡重生！賈靜雯：「愛情沒有誰對誰錯　你擁有自己的主導權！」

ShopBack收購韓國Ebates　新增3大電商也能賺現金回饋

宅在家也不怕身材走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態

【廣編】momo攜手梓官區漁會　首波推外銷等級「龍虎斑」

提著就很療癒！角落粉絲喝起來　 711全新「角落小夥伴」集點活動

東森購物慶祝連3天0確診　限時買24包衛生紙再送24包

母親節搶34折特惠！東森購物推「BESO時尚輕機能繃帶鞋」　媽咪穿出年輕自信

【廣編】可樂果Ｘ台灣啤酒最強聯名夏日限定　網友：一秒到熱炒店　周周再抽萬元現金

又見0！大杯美式限時買11送11　小7再推咖啡優惠響應零確診

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

李宣榕被爆33年母胎單身　「過世爸爸」來不及聽到新作品...秒淚崩

「母在鍋中煮」小猴緊握媽媽不肯放 右手遭燙傷！送醫 漸復原、努力長大

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

省很大！超商送10億購物金「幫省荷包」　消費滿500送200元、悠遊卡還現折20

從愛裡重生！賈靜雯：「愛情沒有誰對誰錯　你擁有自己的主導權！」

ShopBack收購韓國Ebates　新增3大電商也能賺現金回饋

宅在家也不怕身材走樣！阿Ben徐小可靠秘密武器維持體態

【廣編】momo攜手梓官區漁會　首波推外銷等級「龍虎斑」

提著就很療癒！角落粉絲喝起來　 711全新「角落小夥伴」集點活動

東森購物慶祝連3天0確診　限時買24包衛生紙再送24包

母親節搶34折特惠！東森購物推「BESO時尚輕機能繃帶鞋」　媽咪穿出年輕自信

【廣編】可樂果Ｘ台灣啤酒最強聯名夏日限定　網友：一秒到熱炒店　周周再抽萬元現金

又見0！大杯美式限時買11送11　小7再推咖啡優惠響應零確診

中職／曼尼每天早起看轉播　想要重返台灣發展

LIVE／基層抱怨申請紓困複雜　蔡英文親上火線視察！

市場喝酒吵架互砸酒瓶、榴槤殼　男火大開4槍！攤販嚇壞躲避

第6輪領口罩優惠懶人包！超商大美式、拿鐵買1送1　還有防疫小物等領

節食就能瘦？營養師揭秘吃太少反而會發胖　吃到「標準」是關鍵

宅在家苦練「狼人殺」成精　徐少麟從中悟出同理心

連發17張照放閃3000億賭王千金！　女友低胸入鏡…竇驍「自製馬賽克」網全笑翻

前國防部副部長王文燮享壽89歲　30日上午舉行追思禮拜

錢櫃火災害命　柯文哲道歉了！坦承制度有漏洞

醫界新發現！3、40歲「無症狀或輕症」新冠患者...驚傳腦中風

消費熱門新聞

每年就等這一檔！美式賣場「洗衣神隊友」下殺180元

陳時中一個舉動　網友狂掃荷蘭焦糖煎餅

超有感！洗澡神器電費帳單省6千

小7「角落小夥伴」全新集點活動

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

連3天0確診　東森限時買24包衛生紙再送24包

馬念先創作洗腦神曲成果自覺滿意

省很大！超商送10億購物金「幫省荷包」

有感不復胖！阿Ben徐小可吃這個

小7零確診大杯美式買11送11　

感情遇渣男！傷害將化內心滋養

ShopBack收購Ebates　正式進軍韓國

iPhone SE開賣6分鐘　千台現貨火速秒殺

momo力挺漁民　推外銷等級龍虎斑

更多熱門

相關新聞

福特預期本季稅前虧損上看50億美元

福特預期本季稅前虧損上看50億美元

福特（Ford）周二（28日）於美股盤後發布2020年第一季財報，營收較去年同期下滑14.9%至343億美元，淨虧損達20億美元。福特也警告投資人，受到新冠肺炎影響，該公司第二季虧損將再擴大。

日公布13新冠重症前兆　嘴唇發紫要小心

日公布13新冠重症前兆　嘴唇發紫要小心

成醫防疫前線醫護人員配戴溫心智慧手環

成醫防疫前線醫護人員配戴溫心智慧手環

華航、長榮航200億紓困活水將入帳　激勵股價強勢上漲

華航、長榮航200億紓困活水將入帳　激勵股價強勢上漲

醫界：沒疫苗就沒東京奧運

醫界：沒疫苗就沒東京奧運

關鍵字：

新冠肺炎全家

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

周揚青親上火線止血！

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

張雅琴講到哽咽　網友不買單：雙重標準弱爆了

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

尼斯湖水怪史上最大直擊！超清畫面曝

羅志祥11年前秘戀李毓芬…「爆無縫接軌愷樂、周揚青」！

更多

最夯影音

更多
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面