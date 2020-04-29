省很大！超商送10億購物金「幫省荷包」　消費滿500送200元、悠遊卡還現折20

▲全家推出單筆消費滿500元就送200元購物金優惠活動。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍持續發燒中，繼首波推出鮮食購物金回饋、超值祈福防疫箱後，這次全家再度祭出第二波幫省荷包優惠，5月1日起至5月31日止每周五、六、日有會員獨享週末購物滿500送200元購物金，另民眾凡持悠遊卡至門市消費單筆滿200元現抵20元，2項優惠還可重複計算，等於消費超過500元一次就可擁有購物金再現折20元，購入商品有近半價優惠，小資族不能放過。

全家宣布5月1日起至31日止針對會員推出限時1個月的「周末滿額贈購物金」活動，每周五、六、日凡至門市單筆消費滿500元（如遇商品折扣，最終結帳金額須滿500元）且完成累點就送200元購物金，預計送出高達10億元的購物金。業者表示，購物金每周限量100萬筆，每位會員每周回饋上限1次，故每人5月最多可享5次優惠，購物金則將在6月10日前發放完畢（簡訊通知）、7月31日前使用且200元須在消費時一次使用完。

▲周末滿額贈購物金搭配悠遊卡現折20元直接享近半價優惠。



另為響應消費零接觸，全家也和悠遊卡公司合作，5月1日起至5月31止，民眾只要持悠遊卡消費滿200元現折20元，全台限量70萬組，若搭配「周末滿額贈購物金」活動就有近半價優惠，省很大，趕快趁這機會買一波。