尼斯湖水怪史上最大直擊！2分鐘「超清晰畫面」曝光：浮在水面悠哉游泳

記者蔡儀潔／綜合報導

英國「尼斯湖水怪」傳說自1933年開始，在全球流傳數十年，至今每年仍吸引無數專家及民眾前往當地。55歲的「資深水怪迷」歐因（Eoin O'Faodhagain）稱自己近日幸運目睹史上最大的一次水怪直擊，並錄下了一段2分鐘的影片。

綜合外電報導，歐因來自蘇格蘭多尼戈爾郡（Donegal），他22日在厄克特灣（Urquhart Bay）觀察水怪時，成功在水中發現一個長達30英尺（約9公尺）的黑色生物。從影片中可以看到，該黑色生物浮在水面，似乎在悠哉游泳，大約2分鐘後緩慢下潛，最後慢慢在寧靜的水域上消失。

▲ 尼斯湖水怪現身。（圖／翻攝自Youtube／Eoin Fagan）

這段2分鐘的影片目前已獲得「尼斯湖水怪觀光登記處」官方認證。歐因表示，這是他今年第3次看到水怪現身，「與我之前目擊到的情況相比，這次能捕捉到如此大的畫面真是太棒了，此外這次影片中湖面很平靜，沒有船隻通行或波浪干擾。」

「坦白說我一開始還以為水怪隔離了，因為牠已經3個月沒有現身。非常幸運能再次看到。」歐因稱，他最早是在1987年7月短暫目擊到尼斯湖水怪，這讓他多年來持續造訪尼斯湖，追尋水怪蹤影，在2018年4月，他用手機錄下一段長達10分鐘的影片，因能清楚看到「水怪」持續潛下水面又浮起，也獲得官方認證。

據報導，去年「尼斯湖水怪」被目擊的次數是自1983年來最多的一年，累計達到18次，不過去年9月，紐西蘭的研究人員表示，經過提取尼斯湖湖水中DNA進行檢測後發現，水怪很有可能只是一條「巨型鰻魚」。無論水怪的真實面目為何，2018年的研究發現，這個傳奇生物每年給蘇格蘭帶來4100萬元英鎊的經濟收益。