遠見／棗稻田　在綠建築裡玩出新農趣

文／高宜凡 攝影／賴永祥

位於宜蘭員山鄉的「棗稻田」，是全台第一棟LCBA&CLT碳足跡認證的雙料綠建築。這裡不僅是景觀餐廳，也販售有機農產品、推手作體驗課，開幕才半年多，已成為打卡熱點。

火車沿著北海岸一路蜿蜒，出了宜蘭站，趨車前往員山鄉，這座向來以豐沛的天然湧泉、水圳及埤塘及無死角的山水景致聞名的「台灣水鄉」。

而順著員山路走，路旁一棟亮眼的木造建築——棗稻田食玩農創空間，旋即攫取了眾人的眼球。但千萬別以為這是高檔民宿或豪華農舍，令人驚喜的是，這是一處善烹地方料理的景觀餐廳，更是一座自產自銷的有機農場。

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CLT工法打造，低碳綠建築

儘管開幕才半年多，卻已吸引許多部落客、網美、甚至建築愛好者慕名朝聖、打卡，成為火速竄紅的熱門景點。

「與員山的田野山景交融的農創複合式空間，走進主建築，好像進到五星級飯店，」 上個月才來的李先生豎起大拇指驚嘆，周邊還規劃有小農場鋪設的迷宮、日本師傅手作的水車、有如護城河的灌溉設施和魚池、大規模溫室農園：「是宜蘭少見的美妙空間。」

另一名上週剛造訪的網友也說：「新發現的一處休閒好地方！早午餐非常適合喲，下午茶或傍晚來欣賞夜色、喝杯紅酒，挺愜意的。」

事實上，棗稻田之所以這樣起名，源自於宜蘭著名的果王金「棗」，加上這一帶盛產水「稻」，又有優美的「田」園景象，也想給人遠離城市喧囂、終於在水一方「找到田」的感覺。

如詩美景的棗稻田，除了碧綠的湖水、風車、花園等，更有一棟囊括實木直交集成板CLT（Cross Laminated Timber）工法和LCBA碳足跡認證的雙料綠建築，引發熱議。

門市員工透露，很多不是來用餐的客人常自己跑來，對著建築物品頭論足、嘖嘖稱奇一番，「原來國外才看得到的CLT建築，台灣也有了！」不少人如此說道。

實木直交集成板CLT，又稱為直交積層材，是最近20年在歐美日等國風行的工程木材技術，令傳統木材的堅固和耐用度媲美鋼筋混凝土，並成功克服防火、防蟲等傳統劣勢，更具備時下消費者渴求的健康、環保和固碳功能，還能達到一般實木做不到的弧形設計，成為許多國家降低建築對環境衝擊的必推政策。

去年，挪威就出現18層、高逾85公尺的CLT大樓米約薩塔（Mjösa Tower）。酷愛木造房屋的日本，更有住友林業挑戰興建70層的CLT摩天大樓。

反觀多達六成國土都是森林的台灣，卻有超過95％的建築都用鋼筋混泥土，幾年前才在台中出現第一座CLT建物、森科WoodTek。

「棗稻田是第一棟採用日本檜木、而且拿到碳足跡認證的！」負責規劃的九典宜蘭分所長陳尚豐解釋。

日本檜木的質地不但接近本土檜木，還能防蟲、防腐，一來提高空間的健康和自然氣息，同時也減少用化學藥劑處理建材的支出。「感謝業主的認同，不然日本檜木的價格的確比較高，」陳尚豐說。

話題綠建築誕生的機緣是在2014年，來自彰化的金色大地公司，找上九典聯合建築事務所主持建築師張清華，希望在宜蘭打造一棟地標級的優美建築，媲美該事務所最知名的作品──名列「世界最美圖書館」的台北市立圖書館北投分館。

經過五年的來回討論和理念溝通，棗稻田總算在去年落成，為避免有炒作農舍的爭議，最後只在三公頃土地上興建三層樓建築，而且是把舊建物打掉重建，等於沒增加多少空間，儘量保留原本的地景樣貌。

克服潮濕，兼具隔熱保溫

陳尚豐透露，CLT的事前丈量和圖資設計必須非常精準，因為所有建材都是先在日本進行裁切及預鑄，再運到台灣組裝，差上一公分也不行。

「建造過程有點像組樂高，」陳尚豐笑說，原本日本師傅覺得三天就能蓋好，但為了讓台灣團隊、德豐木業利用這次機會累積經驗，最後花了快一個月才完工。

工法獨特的棗稻田，更是減碳優等生。根據低碳建築聯盟的估算，在未來30年的建築生命週期裡，棗稻田的碳足跡會比同規模建物減少624.5噸二氧化碳當量（CO2e），因此以高達24.5％的減碳成績獲得「鑽石級」認證。

其中，光是大量以木構造取代鋼筋混凝土這點，就足足減少一半的建築廢棄物。

講究美觀跟環保之餘，當然也要顧及實用。

「綠建築的核心概念就是因地制宜，」陳尚豐觀察，宜蘭氣候以多雨潮濕聞名，加上地勢平坦，建物不易抵禦強風，對此，棗稻田用多層的強化膠合玻璃組成大面積窗戶，一來營造通透明亮的空間感，也大幅提升防颱能力，兼具隔熱和保溫雙重功效。

只是，為何棗稻田會選擇落腳員山？

棗稻田營運長李永盛回想，原址所在地是一片荒蕪的農地和鰻魚養殖場，但地底下不但有源自雪山的天然湧泉，附近有潺潺溪水流過，登高甚至能遠眺龜山島，公司早在2012年就買下來。

「大家都在想，在這麼好的環境下，能不能提供一些不同的體驗？」李永盛說。

為尋覓靈感，經營團隊在員山蹲點很久，「像我就常來這插秧、收割，還帶小朋友體驗農事，根本就是一名農夫了！」李永盛苦笑。

地產地銷，拓展親子客群

摸索了好一陣子，決定從「畫龍點睛」的概念發想，先在宜蘭打造一棟指標性的特色建築，做為帶動地方發展的觸媒，因此專程委託九典，設計一棟具備前瞻風格的綠建築。

走進棗稻田，可以在一樓的「大湖溪八十甸」文創雜貨舖，選購當地生產、加工的特色商品，再到二樓的「怦然創味」景觀餐廳，大啖以地方食材製作的創意料理。

地下一樓的「萌在穀裡」烘焙坊，則供應每日出爐、用宜蘭有機米和金棗酵母培育的限量麵包。

若是企業團體或親子家庭聚會，三樓的「嵐翠樓」包廂提供視野遼闊的戶外景觀台，以及不被打擾的舒適休憩空間。

相較於附近常見的民宿、名產、農家樂體驗等經營型態，棗稻田標榜的「食玩農創空間」和「社會農企業」（social farming）概念，獨樹一幟，就像前所未見的「突變種」。

比方，主打景觀餐廳之外，也販售自家栽培的有機農產品，有時還推出麵包和盆栽等手作體驗課，甚至把食材提供給附近的學校做營養午餐。

一方面做到地產地銷、縮短產地到餐桌的距離，二來也希望藉此吸引更多親子客群，讓爸爸媽媽帶著孩子、或爺爺奶奶牽著孫子，到這來回味台灣過往的農村印象，創造人和土地親切互動的紓壓體驗。

不只種菜賣米，更要育才

整個園區繞了一圈，會發現這邊是極佳的環境教育場所，包括看得到的CLT低碳建築工法，從餐廳供應的有機米、生菜沙拉、到用鴨賞和洋蔥入味的披薩，用心介紹的許多環保相關知識，不只讓顧客認識土地和食物，也會對農業多了一份尊重和關懷。

為實踐在地化經營，除了種植農產和使用食材，棗稻田也積極培育當地人才，李永盛笑說：「大概除了營運長我，其他員工全都是當地人吧！」

除了種田、蓋民宿、開餐廳，台灣農村還能有什麼樣的未來？在水鄉沉潛多年才冒出頭的棗稻田，正嘗試尋找更多答案，說出更動人的故事。

【本文摘自遠見雜誌《城市學》頻道；更多文章請上官網：https://city.gvm.com.tw/】