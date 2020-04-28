太陽花攻佔政院二審改判有罪　賴品妤批江宜樺：可笑的人講幹話

▲太陽花學運攻佔行政院。（圖／本報資料照）



記者林銘翰／台北報導

太陽花學運攻占行政院案28日二審宣判逆轉，學運領袖魏揚等6人從一審無罪改犯煽惑他人犯罪之罪，分別判刑2到4月，均可易科罰金，全案仍可上訴，時任行政院長江宜樺事後在臉書上表示「正義經常遲來，但不會不來」。對此，曾參與太陽花學運的民進黨立委賴品妤28日痛批，江宜樺過往對323事件的言行就是一個可笑的人，「包括他講這種幹話」，就是完全不負責任的言論。

2014年太陽花學運自3月18日佔領立法院開始，群眾並於3月23日突襲行政院，由於當時群眾占領行政院後，警方之後進行暴力驅逐，造成40餘位民眾濺血。當時偵辦的台北地檢署一口氣起訴當時的學運領袖林飛帆、陳為廷、前時代力量立委黃國昌等132名被告。

台北地檢署於2015年2月10日偵結反服貿抗爭（太陽花學運）衍生3案，其中323攻占行政院部分，台北地方法院一審判魏揚等人無罪，另陳建斌等11人觸犯妨害公務等罪遭判刑，檢方及被告分別上訴，高院受理開庭。高等法院28日二審宣判，增加魏揚等6人改犯煽惑他人犯罪之罪，分別判刑2到4月，均可易科罰金，全案仍可上訴。

▲前行政院長江宜樺。（圖／記者李毓康攝）



江宜樺28日在臉書表示，如果太陽花算公民不服從，那所有非法暴行都可以自稱公民不服從。在群衆運動期間，這一切都沒有辦法好好討論，只有在運動激情過後，才有可能在法庭之中慢慢地釐清，冷靜地論辯，並強調「自古以來，正義經常遲到，但希望不是不來」。

對此，賴品妤28日午間受訪時表示，江宜樺從來就是一個不敢面對323事件的人，在法庭上的說法與媒體講的說法都不一樣，「一下說學生是暴徒，鎮壓是合理的，一下又說他那天在睡覺」。

賴品妤痛批，江宜樺過往對323事件的言行就是一個可笑的人，「包括他講這種幹話」，就是完全不負責任的言論。賴品妤強調，此案還可以上訴，結果還是未知數，江宜樺這樣講只是意氣用事。

賴品妤也說，看到參與運動的人從一審到二審變有罪，她感到非常的遺憾，因為不管怎麼說，當年大家一起參加運動都是同伴，未來大家如果有任何決定，她也都會全力支持配合與協助。

▼民進黨立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）



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