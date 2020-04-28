頭份殯儀館2期增建啟用　新增負壓解剖室及簡易法庭

▲頭份殯儀館2期增建工程正式啟用；縣長徐耀昌（右5）及各界民意代表都出席剪綵活動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

為解決頭份市立殯儀館空間不敷使用、民眾租用靈堂要排隊、動線不佳且安全防護不足等問題，頭份市自2016年起規劃增建工程，2020年4月27日舉辦啟用典禮，新的廳舍無論是空間規劃或是設備都更進步，希望能給遺屬更合適的環境，陪往生者走完人生最後一程。

頭份市長羅雪珠表示，自2016年起規劃設計殯儀館增建工程，總經費1億2600萬元，樓地板面積約1800平方公尺，共有16間靈堂、可容納31個牌位的牌位安靈區1間，另外還規劃簡易偵查庭、P2等級負壓隔相驗解剖室等，並加強廢水處理，確認汙水排放值符合標準，自2017年底開始興建，目前工程已完成並驗收完畢。

▲頭份殯儀館新增建的設備，大大解決現有靈堂不敷使用以及空間狹窄、排煙不良等問題。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌也指出，頭份殯儀館增建工程完工啟用後，對於紓解本縣殯葬設施，尤其是苗北地區殯儀館靈堂不足的問題可以說是大有助益。而且配合周邊完善交通規畫及自然的綠化美景，將可以充分滿足民眾治喪之需求，免除等待靈堂的時間，並減少在市區搭棚辦理喪事所造成的噪音干擾、市容觀瞻以及交通問題，提供更優質的治喪空間。

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