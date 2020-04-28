潑漆銅鑼灣書店林榮基！高院撤銷原裁定　3嫌提高交保金+定期報到

▲銅鑼灣書店林榮基21日上午在早餐店吃飯，慘被惡煞持紅漆狂撒。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者吳銘峯、徐愷昕／台北報導

香港銅鑼灣書店前店長林榮基，21日上午到書店附近吃早餐時，遭1名男子潑漆，造成林榮基全身都被灑滿紅漆。北院23日裁定將3嫌各以2萬元、1萬元、6000元交保，並限制住居，檢方不服提抗告，北院依案情綜合判斷，認為元交保金額顯然過低，28日裁定改以9萬元、5萬元、1萬元交保確定，不得再抗告。

林榮基從2019年4月來台，並且積極規劃在台灣重啟「銅鑼灣書店」，且還在網路上發起募資計畫，最後募款將近6百萬元之多，也在中山捷運站決定店址，25日正式開幕。

但沒想到，林榮基在21日上午8時許，到書店附近的早餐店，在店裡吃飯時，突然遭1名男子持裝有紅漆的飲料杯潑灑，造成林榮基胸口、頭部以及手臂都沾滿了紅漆。

警方隨後組成專案小組偵辦，22日陸續在高雄將51歲鄭姓男子和27歲曾姓男子、33歲的曾男胞兄拘提到案，移送台北地檢署偵辦。北院認為3嫌無羈押必要，23日裁定將鄭男及曾姓兄弟各以新台幣2萬元、1萬元、6000元具保，並限制住居。

但檢方不服，認為3嫌關係深厚，彼此供述多有不同，且鄭嫌坦承曾與中國籍男子討論潑漆之事，並刪除手機相關聯繫內容，足認被告有串證之虞及滅證事實，23日提起抗告。

▲ 鄭姓男子宣稱不滿林榮基在台灣募資要重開銅鑼灣書店，才找曾姓兄弟幫忙潑漆。（圖／記者劉昌松攝）

高院審理認為，依案情綜合判斷，交保金額顯然過低，28日宣告原裁定撤銷，3嫌改以9萬元、5萬元、1萬元交保確定，並限制住居，不得對被害人的身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤的行為，且應於每星期一、三、五下午5時前至戶籍地轄區派出所報到。

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