51連假來臨　玉井警實施各項交管、執法與疏導措施備戰

▲51連假來臨，台南市警玉井分局實施各項交通管制、執法與疏導措施，準備應對車流與人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



51連假來臨，台南市警玉井分局實施各項交通管制、執法與疏導措施，準備應對車流與人潮，除避免交通壅塞與事故外，更配合中央流行疫情指揮中心政策，即時監控並預警景點人潮過多時採取車流管制，以避免群聚感染風險。

在轄內工程部分，玉井大橋改建工程已於4月1日開工，預計於2021年10月2日竣工，採原橋樑維持改道通行的半半施工方式，已先行施做西向東行方向（新化往玉井方向），將四線道縮減為二線道，玉井分局向交通局建議取消紅燈右轉燈號，縮減燈號總時長，以因應車道縮減，目前已實際運轉數日，成效良好，請用路人行經該路段時，依道路指示標誌減速慢行。

另外，起始自台南玉井，經過高雄甲仙抵達台東關山的南橫公路（台20線），其中梅山口至天池路段自2009年莫拉克颱風受損封閉迄今已逾10年，該路段已於2020年1月13日正式復通，通車至今明顯感受車流增加。玉井分局為避免沿線道路車速過快導致交通事故，在台84、台20線等路段將不定時採機動攔查與測速照相等方式，加強管控駕駛人行車速度，避免超速釀禍。

玉井分局長楊青垂表示，51連假期間，建議駕駛人適當了解行車路況與中央流行疫情指揮中心所發布最新資訊，出門旅遊時儘可能安排戶外空曠景點，避免群聚感染風險，並呼籲民眾出遊時遵守交通規則，平安出遊，安全返家。

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