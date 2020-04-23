韓粉家人攔截投票單！高雄女PO文怒譙「他奶奶的」…遭國民黨提告違反選罷法

▲徐女的投票通知單遭到政治立場不同的家人攔截沒收。（示意圖／記者袁茵攝）

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄市一名徐姓女子在2020總統大選前於臉書社團PO文，表示因家人立場偏藍，為了阻止她投票給民進黨總統候選人蔡英文，竟使出奧步悄悄沒收她的投票單，氣得徐女怒轟「他奶奶的國民黨」、「藍藍可以公平選舉嗎？」當即遭到國民黨提告違反選罷法。雄檢日前偵結，認為徐女所罵為自己家人，因此罪證不足，予以不起訴處分。

2020總統大選前，徐女於1月10日在臉書社團「公民割草行動」中PO文，「今天10號，我想說為什麼投票通知單還沒收到，連一張選舉傳單也沒有，我以為是漏寄還是沒寄，打給身邊的人，大家早就收到了。事情不太單純，馬上問家裡群組，他奶奶的國民黨！居然使用奧步…#藍藍可以公平選舉嗎…！」

徐女PO出文章後，引起國民黨注意，認定其違反選舉罷免法、意圖使人不當選，因此截圖並提出告訴。徐女到案時否認犯行，解釋因為家人都支持國民黨，文中所述的「藍藍」也是指家人，並非泛指國民黨，也無針對國民黨候選人之意。徐女還拿出對話紀錄，證實家人曾向她表示「如果要投3號蔡英文，那就直接廢票！」

雄檢偵結後認為，徐女言論雖不慎精確，但綜觀前後語句、以及復健佐證，可以判斷她所述對象並非國民黨，而是在批評自己的家人，因此難以認定徐女PO文時有使人不當選之意圖，於違反選罷法構成要件不符，罪嫌不足，因此予以不起訴。

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