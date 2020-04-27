麻布茶房宣布停業！20年東京味結束　網哀號：冰淇淋超好吃

▲麻布茶房宣布停止營業。（圖／翻攝麻布茶房臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

來台20年的日式料理店「麻布茶房」宣布代理合約到期，確定停止營業。業者表示，麻布茶房20年來在城市的每個角落守護著消費者們的回憶，「現在，要跟大家道別了，感謝大家一路以來，對麻布茶房的支持與愛護」。

麻布茶房27日晚間在臉書上發出公告指出，麻布茶房與日方代理合約到期，4月30日為最後一天營業，將在5月1日正式停止營業，「感謝您20年來對麻布茶房的支持，造成您的不便深感抱歉，再次感謝您多年來的支持，再見。」

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▲麻布茶房公告如上。（圖／翻攝麻布茶房臉書）



「二十年的光景，是長什麼樣子？」麻布茶房表示，他們見證了消費者們從年輕約會到結婚生子，但還是要跟大家道別，「在這道別之際，我們誠摯邀請各位前來，做最後的回味。謝謝，再見。」

網友看完紛紛留言，「唉！以後吃不到了」、「我要趕快去吃」、「再見，走過青春歲月的麻布茶房」、「他們的冰淇淋好好吃，想念以前西門町店」、「才說要再去吃耶，怎麼辦」。

最後營業日-2020/4/30（四）

-台北南港中信店

02-2783-2626｜南港中信園區C棟1樓

-台中廣三SOGO店

04-2325-6699｜台中廣三SOGO15樓

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