　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情衝擊　桃園減徵4至6月查定娛樂稅30%約600萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲因應疫情衝擊，桃園減徵4至6月查定娛樂稅30%。（圖／桃園稅務局提供）

▲因應疫情衝擊，桃園減徵4至6月查定娛樂稅30%。（圖／桃園稅務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情持續娛樂業生意慘淡，營業額遽減！桃園市政府地方稅務局27日表示，為協助業者降低衝擊，將對今年4月至6月KTV、卡拉OK、網咖、電玩、娃娃機、具娛樂性選物販賣機等業者，調減查定娛樂稅30%，計有1,790家，減稅約600多萬元，7月後視疫情狀況再考量是否繼續調整。

該局進一步說明，受疫情影響及民眾配合防疫，大幅減少娛樂場所消費，業者營業收入銳減，而查定娛樂稅業者因屬營業規模較小沒有完備會計制度，由稽徵機關依照視聽間數或遊藝電玩機台數核定稅額，娛樂稅負每月固定，不會像自動報繳業者，因實際收入減少而有自動減輕娛樂稅負的機制。

簡單舉例說明如下，查定業者與自動報繳業者3月份娛樂稅均3,000元，4月份營業收入因疫情大幅下滑，自動報繳業者因申報實際收入減少而娛樂稅也跟著自動減少，但查定業者4月份娛樂稅仍是3,000元，所以將查定業者主動調降查定營業額30%。

此外，自疫情初起，該局即積極輔導娛樂設施減少或未使用的查定業者申請停業或調降娛樂稅，也主動對轄內配合防疫政策停止營業之酒店、舞廳辦理停課娛樂稅，共計減輕106家業者娛樂稅負擔，減稅金額合計每月33萬元。另4月份減徵的娛樂稅繳款書，已於近日全數寄出，請業者依限繳納，如有個案因停業天數或設備台數減少，營業額減少的幅度大於調降的30%，可再向該局申請核實查課。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
快訊／工頭涉「過失致死」等3罪　10萬元交保限制出境
快訊／謝和弦裁定觀察勒戒　押上囚車直送台北看守所
巨蟒闖進來「生吞愛貓」！　飼主錄下吞嚥畫面崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國分區技能競賽獲獎創新高　公東高工獲4金4銀2銅共20獎牌

小至百萬停車場大至10億工程經費　盧秀燕：建設大甲不間斷

防疫期間「不照騙」　集集警分局結合超商用心防詐無漏洞

竹市最老國中換新裝　建華國中新建校舍通風採光佳

快申請！「安心上工」放寬資格　桃園12區公所受理登記

防疫生力軍！雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

台南永康施工挖斷瓦斯管路　消防人員派員戒護

竹市府號召近3百志工分裝口罩　助藥師減輕工作量

雲林大動作稽查KTV消防安全設備　2周內清查155家

疫情衝擊　桃園減徵4至6月查定娛樂稅30%約600萬

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

全國分區技能競賽獲獎創新高　公東高工獲4金4銀2銅共20獎牌

小至百萬停車場大至10億工程經費　盧秀燕：建設大甲不間斷

防疫期間「不照騙」　集集警分局結合超商用心防詐無漏洞

竹市最老國中換新裝　建華國中新建校舍通風採光佳

快申請！「安心上工」放寬資格　桃園12區公所受理登記

防疫生力軍！雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

台南永康施工挖斷瓦斯管路　消防人員派員戒護

竹市府號召近3百志工分裝口罩　助藥師減輕工作量

雲林大動作稽查KTV消防安全設備　2周內清查155家

疫情衝擊　桃園減徵4至6月查定娛樂稅30%約600萬

菲律賓擬逕自遣返在台看護？　外交部硬起來：外籍移工享有國民待遇！

《娛百》3大原因「等羅志祥態度」！　謝「恩人提拔」低谷翻紅19年不退出

中職／伍鐸牛棚很好、實戰卻投不出來　吳俊良給建議

快訊／錢櫃惡火5死！　工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

全國分區技能競賽獲獎創新高　公東高工獲4金4銀2銅共20獎牌

愛訂美食外送？現在IG也可以點餐了

媽媽盟／羅志祥，開放關係運動下的「受害者」？

美共和黨「反華備忘錄」拚選舉　耿爽：反對拿中國說事撈選票

「敦睦艦隊停擺」配合專案調查　國防部：以最快方式恢復戰備

限時2個月！杏桃鬆餅屋祭邪惡新品　4層鬆餅尬焦糖檸檬片、香檸起士奶油必吃

地方熱門新聞

嘉義市淘汰老舊機車　達成率全國第一

嘉市義勇特搜移訓屏東　意外救回女泳客

嘉義公園石斛蘭盛開　五月中前最佳賞花期

「痛到靠北阿」！口罩掛耳線過短即日受理更換

阻桃園5連霸　台東青少棒獲亞太中華代表權

不補助老人健保　民眾多付5千元

豐原國中上千學生過馬路沒紅綠燈

台東縱谷沿線鄉鎮傳稻熱病「整片焦黃」農民憂

比玉荷包早　「艷荔」荔枝上市了

零脂肪冰淇淋蛋糕吃出最新鮮

老翁誆稱神明要發生性關係被拒竟持棍傷人被提告

台南永康施工挖斷瓦斯管路

昇恆昌和大園農會舉行特賣　買氣旺

台中侏儒父女露面了　首談擺攤遭歧視

更多熱門

相關新聞

唐鳳罕見拍時尚照超驚艷

唐鳳罕見拍時尚照超驚艷

數位政委唐鳳協助政府防疫研發「口罩地圖」立大功人氣迅速攀升，外界熟知他的「跨性別身份」卻沒想過會與時尚扯上關係，近日唐鳳便穿上台灣設計師周裕穎作品拍攝形象片，以紐約時裝週發表的壓軸服裝出鏡，一頭披肩長髮更成亮點，讓網友驚呼：「表現力超狂！」

台股限空令提前退場？顧立雄要看歐美4國疫情

台股限空令提前退場？顧立雄要看歐美4國疫情

立委批「金融國家隊」淪口號不如高中聯隊

立委批「金融國家隊」淪口號不如高中聯隊

商辦不是每區都夯！桃園交易量年增1倍　六都僅台中需求「倒退嚕」

商辦不是每區都夯！桃園交易量年增1倍　六都僅台中需求「倒退嚕」

不爽WHO包庇中國　美國會領袖：根本是武漢衛生組織

不爽WHO包庇中國　美國會領袖：根本是武漢衛生組織

關鍵字：

疫情桃園稅務局減徵娛樂稅

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面