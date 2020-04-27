疫情衝擊　桃園減徵4至6月查定娛樂稅30%約600萬

▲因應疫情衝擊，桃園減徵4至6月查定娛樂稅30%。（圖／桃園稅務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情持續娛樂業生意慘淡，營業額遽減！桃園市政府地方稅務局27日表示，為協助業者降低衝擊，將對今年4月至6月KTV、卡拉OK、網咖、電玩、娃娃機、具娛樂性選物販賣機等業者，調減查定娛樂稅30%，計有1,790家，減稅約600多萬元，7月後視疫情狀況再考量是否繼續調整。

該局進一步說明，受疫情影響及民眾配合防疫，大幅減少娛樂場所消費，業者營業收入銳減，而查定娛樂稅業者因屬營業規模較小沒有完備會計制度，由稽徵機關依照視聽間數或遊藝電玩機台數核定稅額，娛樂稅負每月固定，不會像自動報繳業者，因實際收入減少而有自動減輕娛樂稅負的機制。

簡單舉例說明如下，查定業者與自動報繳業者3月份娛樂稅均3,000元，4月份營業收入因疫情大幅下滑，自動報繳業者因申報實際收入減少而娛樂稅也跟著自動減少，但查定業者4月份娛樂稅仍是3,000元，所以將查定業者主動調降查定營業額30%。

此外，自疫情初起，該局即積極輔導娛樂設施減少或未使用的查定業者申請停業或調降娛樂稅，也主動對轄內配合防疫政策停止營業之酒店、舞廳辦理停課娛樂稅，共計減輕106家業者娛樂稅負擔，減稅金額合計每月33萬元。另4月份減徵的娛樂稅繳款書，已於近日全數寄出，請業者依限繳納，如有個案因停業天數或設備台數減少，營業額減少的幅度大於調降的30%，可再向該局申請核實查課。

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