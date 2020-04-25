世界虛擬方程式賽車競賽落幕　吉林大學學生首奪雙冠

▲主辦單位在虛擬場景使用參賽隊伍提供的數據進行擬真比賽。（圖／翻攝吉林日報）

記者魏有德／綜合報導

第12屆VI-Grade杯世界虛擬大學生方程式賽車競賽日前落幕，吉林大學汽車工程學院吉速方程式車隊及吉速電動方程式車隊分別以590.449分和650.487分雙雙奪冠，並受邀在2021年赴義大利瑪莎拉蒂創新中心進行參觀訪問和技術交流，成為大陸車隊在該項賽事中取得的第一個冠軍。

《央視》報導，世界虛擬大學生方程式賽車競賽開始於2009年，該項競賽要求參賽隊伍在規定時間內，按照大學生方程式的各項技術標準設計一輛賽車，並建立相應的系統動力學參數化模型。吉林大學車隊不僅拿下本屆雙冠，同時是該項賽事舉辦以來，首個包辦燃油和電動組雙料冠軍的車隊。

▲第12屆世界虛擬大學生方程式賽車競賽由吉林大學汽車工程學院奪下雙冠。（圖／翻攝吉林日報）

據了解，這項比賽由主辦單位在虛擬場景中，統一運行各參賽隊提交的數位模型，進行直線加速、綜合賽道行駛、經濟性等多個項目的仿真模擬，據此評定相應的分數。

第12屆VI-Grade杯世界虛擬大學生方程式賽車競賽，除了奪冠的大陸吉林大學車隊外，共有來自義大利杜林理工大學、米蘭理工大學、波隆那大學、同濟大學、哈爾濱工業大學等10餘個國家135支代表隊參賽。