屎在滾！江西男打破別人車窗　「偷了一包衛生紙」衝去廁所

▲高男因多次盜竊被捕。（圖／翻攝現代快報）



記者蔡紹堅／綜合報導

江西九江的高姓男子18日因多次砸破別人汽車玻璃，盜竊車內財物被警方逮捕。高男表示，自己是個很隨意的人，除了選擇作案目標完全隨意外，作案理由也很隨意，曾經因為肚子痛，砸了一輛路邊的休旅車，偷走一包衛生紙去上廁所。

根據《現代快報》報導，徐州警方11日下午接到報案，報案人表示，他停在路邊的白色賓士休旅車的玻璃被砸破，車內1千多元的現金及7千多元的超市購物卡被偷。警方調查後發現，同一時間的相鄰地點，也有4人因車窗玻璃被破壞報案，車內財物也都被偷，幾起案件的作案手法、作案時間、作案地段都高度相似。

警方調查後認定，這5起案件都是同一人所為，透過監視畫面追查，犯罪嫌疑人作案之後，往睢寧方向逃竄，併入住睢寧一間賓館。不過，警方趕到現場後，卻發現嫌疑人已經退房離開。

經過再次追查，警方發現嫌疑人又逃往江西九江，於是在九江警方的協助下，於18日晚間成功逮捕嫌疑人高姓男子。

警方表示，高男今年32歲，為江西九江人，有多次盜竊前科，先後4次被判刑，前年2月出獄後，又幹起「老本行」，今年4月來到徐州，先後作案起，涉案價值數萬元。高男也向警方供稱，自己是個任性隨意的人，除了偷盜錢財供日常花銷外，隨意的他曾因肚子痛而砸了一輛路邊的休旅車，偷走車內一包衛生紙去上廁所。

高男坦承盜竊事實，目前已被依法刑事拘留，相關案件還在進一步偵辦中。