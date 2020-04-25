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台大甄試讓高三生回家大哭　李茂生爆面試「猛烈攻擊」真正原因

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▲▼ 台大法律系教授李茂生。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大法律系教授李茂生。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

各大學近期展開大學個人申請第二階段甄試。台灣大學法律系教授李茂生今（25日）清晨在臉書上表示，自己為逼出應試者的實力，結果讓高中生回學校後大哭，但他表示，台大真正厲害的地方在於真槍實彈地攻防，找到這一塊，才不會枉度四年大學生活。

李茂生提到，大學入學甄試時，因自己過於求好心切而咄咄逼人，想逼出應試者的實力，結果讓高中生回學校後大哭。他坦言，人生長得很，大學入學甄試只是一小段而已，不用這麼在意，但是這種回答對高中三年級生而言，不是很公平妥當，因為這就是他們現在所度過的人生中最重要的時段，往後會如何，誰都不知。

請繼續往下閱讀...

李茂生感到抱歉的說，「身為測試者，我必須找到適合的人」，因為在短短的幾分鐘內如果不這樣做的話，實在是無法達成目的。甄試其實不僅是看應考者過去的努力，還要看其未來對抗攻擊時的應對能力。與其溫文儒雅地發問，然後對回答不予置評，私底下打個XX，倒不如猛烈攻擊，然後看其反應，這樣才不會假假的大家虛晃一招。

李茂生強調，台大真正厲害的地方不是大家都溫文儒雅，虛虛地互打太極拳，而在於真槍實彈地攻防。找到真實的這一塊，才不會枉度四年大學生活。但他不否認身邊仍有一些偽君子，會表面上對你虛偽地噓寒問暖，私底下把你打個XX，但努力發現這些，區分真實與虛偽，然後極力吸取大學中所存在的資源，以供自己成長，不就是大學生活的重點嗎？「前提是你已經準備好接受這種的訓練」。
 

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