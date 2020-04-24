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免費幫修機車！台中男約吃鍋連2天玷汙2女大生　被告扯「有付錢」：20分鐘3千

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲翁姓男子免費幫修機車博取信任，竟對2女大生伸出狼爪，法官判刑6年。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

翁姓男子在巷弄中2名正因機車拋錨而苦惱的女大生，遂上前協助修理，還不收取修繕費用以此博取信任，之後再以吃火鍋為由相約見面、進到租屋處，趁機對2人強吻、襲胸，甚至性侵，被一審法官判刑6年，而他不服提出上訴，最後遭到二審法官駁回。

判決書指出，翁男2019年4月21日晚間與女友在台中某巷弄中散步，正好看見2名女大生小乃（化名）、小凡（化名）為拋錨機車而苦惱，於是上前協助將機車牽到機車行修理，並互相留下LINE方便聯繫。隔日，翁男傳訊息通知小乃牽車，且沒有收去修車費用，以此博得好感及信任。

▲▼安全帽,機車,騎士,騎車。（圖／取自Pixabay）

▲翁男見2女大生為拋錨機車所苦，於是上前協助，並留下彼此聯絡方式，趁機邀約見面。（示意圖／取自Pixabay）

再相隔一日，翁男主動邀約2女一同吃火鍋，隨後以要和小凡談心為由，將人帶到大樓頂樓，並趁四下無人時強抱、強吻小凡，經過小凡明確表示拒絕後，才罷手。原以為事件落幕，但3人吃完火鍋後，因小凡先騎機車回宿舍，翁男遂提議護送小乃回去，但卻在陪同走回宿舍的路上，突然抓了小乃的胸部，還對小乃說，「我也對小凡做一樣的事」，但並不是為了滿足性慾才這麼做，隨後與小乃回到宿舍。

進到2女宿舍的翁男，又以要看房間風水為由，先是透過小乃敲門讓小凡開門，進到房間後遂立刻將門反鎖，接著不顧小乃反抗強脫衣服性侵得逞。敲完門就回到自己的房間的小乃覺得不對勁，再度返回敲門詢問，這才驚覺引狼入室，嚇得趕忙報警求助。

▲冬天就是要吃火鍋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲修完機車後，翁男趁機邀約2女吃火鍋見面，再趁機伸出狼爪，被法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

然而，對於2女指控，翁男雖然坦承襲胸，但對於強吻、性侵則堅決否認，還辯稱是小乃告訴他自己在做援交，雙方也以20分鐘3千元的價碼達成協議，他才到小乃宿舍，「是小乃約我過去的，小凡也知道」，且事發當時，自己還跟小乃開玩笑，「妳跟別人說妳是處女，我覺得不像」等。

不過，法官審理後認為，翁男說詞與常理不符，且他過去也曾因強制性交案入獄，再加上2女指證歷歷，因此認定他惡性重大，最後也依法將他判處6年徒刑。翁男事後不服提出上訴，但二審法官也認為一審原判並無不當，因此將上訴駁回，維持一審原判。

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