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和確診官兵「同時上健身房」！高雄車長發燒二採住院　台鐵急找4名接觸者

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▲▼海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，我國近日爆出敦睦艦隊磐石艦集體染疫，台鐵局副局長馮輝昇證實，台鐵局高雄運務段一名車班車長，在本月16日時與磐石艦確診官兵在同一間健身房運動，日前進行採檢後，一採呈現陰性，目前進行二採等待結果中，另外該員今日傳出疑似有發燒、肺浸潤的症狀，對此台鐵雖未否認，但表示不便透露，須交由指揮中心對外公布。

中央流行疫情指揮中心表示，磐石艦隊群聚事件截至目前共30人確診，衛生單位現已掌握接觸者共1,843人，其中530人為居家隔離對象，已採檢125人，91人為陰性，其餘檢驗中；1,313人為自主健康管理對象。

請繼續往下閱讀...

馮輝昇表示，已掌握到台鐵局高雄運務段一名車長在4月16日時，與某名確診官兵同處一間健身房，被通知需要採檢，日前進行一採呈現陰性，今日進行二採，目前人在醫院等待採檢結果，關於該員是否出現染疫症狀，他則表示不便透露。

目前台鐵局正在清查曾與該員有過接觸的員工，也針對車站進行消毒，目前有掌握到4名接觸者，現正在家進行自主健康管理，針對該名車長曾行經行車室、宿舍、列車，也有與其他同仁聊天，台鐵局表示，將釐清相關狀況。

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