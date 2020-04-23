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上課看刺激性圖片！護校男忍不住抓2下　她「不舒服」通報…老師冷處理下場曝

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▲▼instagram,追蹤,滑手機。（圖／pixabay）

▲護校男同學上課看刺激性圖片而摸下體，讓女同學不舒服，但導師卻冷處理，導師也因此遭罰3萬元。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／台北報導

一名就讀護校的男學生阿宏（化名）因上課時看了「刺激性圖片」，而摸了下體，讓坐在一旁的女同學小乃（化名）感到不舒服，於是向女導師反應，但導師不但沒有通報學校，還要小乃自行處理，被裁罰3萬元。導師事後提出行政訴訟表示，阿宏沒有碰觸到小乃，並不構成性騷擾。法院審理後，不採信導師說法，駁回告訴。

判決書指出，小乃2017年9月20日曾向導師反應，「可以不要跟阿宏坐嗎？他會一直抓下面，我覺得很噁心」，但沒想到，導師第一時間僅回覆，「你自己處理」，隨後就不予理會，直到8天後，經小乃家長通報學校，才以「性別教育平等法」通報，而導師也因知情未報而被裁罰3萬元。

不過，導師事後不服，於是向法院提出訴願，但卻遭駁回，她又再度提出行政訴訟，並強調「性別平等教育法」是指被害人所不喜歡而與性有關的接觸，例如摸頭髮或肩膀、提出要求發生性行為或服務等，且自己也並非沒有處理，事後也有與阿宏家長反應，再者，學校教官也有詢問小乃是否要提報，但小乃也表示無所謂後離開。

此外，導師也提供與阿宏家長反應的訊息內容，對方也解釋道，「和他詳聊之後，的確，是他個人的脫序行為，他是用自習課時，看了一些比較刺激性的圖片，才有的舉動…」並沒有要冒犯女學生的意思。

不過，法官審理後認為，阿宏的行為並不是課堂上需要，且抓下體在一般社會經驗中有性意味，也不受歡迎，在場看到的女學生也感到噁心，但導師卻自己認為沒有構成性騷擾而未通報，實不可取，因此駁回其告訴。全案可上訴。

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