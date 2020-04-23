強化數位服務！法國巴黎人壽「PAI智能理財」線上找投資標的 　大數據演算組合

▲法國巴黎人壽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

各大壽險公司強化數位服務，法國巴黎人壽也宣布，保戶可透過「巴黎線上保戶專區」，即時獲取保單資訊、變更保單內容和投資標的，尤其若不知道如何挑選投資標的時，也可透過法國巴黎人壽獨家引進與富盛投顧合作的「PAI智能理財服務」，找出適合的投資組合建議，不需出門即可享有便捷的數位金融服務。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，法國巴黎人壽為市場上投資型保單的領導品牌，近年更積極投入數位創新服務，希望帶給客戶更便捷、優質的數位服務體驗。除了數位體驗外，也提供各項客製化產品，不斷推陳出新，推出多項獨家商品，商品多元化，滿足客戶需求，也符合市場趨勢。

例如，法國巴黎人壽的「巴黎線上保戶專區」可即時查詢保單內容，包括保單績效、理賠進度、繳費明細，還可變更投資標的、設定扣款等。此外，法國巴黎人壽提供業界首創的「PAI智能理財服務」，透過大數據演算出最合適投資人的投資組合建議，幫助保戶創造更多機會。

▲法國巴黎人壽台灣分公司總經理戴朝暉。（圖／記者楊絡懸攝）

據了解，「PAI智能理財」是法國巴黎人壽與富盛投顧合作打造的智能服務，系統根據保戶保單狀況、期望收益、風險偏好、市場訊息、退休年齡、生命周期等因子，以大數據進行演算分析，為保戶提供量身訂做、最佳的投資組合建議，降低風險同時兼顧穩健收益；保戶仍保有調整配置及基金選取的樂趣，擁有高度自主權。

法國巴黎人壽表示，為客戶提供符合需求的產品，近期在投資型保險平台中也加入「鋒裕匯理長鷹多元收益基金」（基金之配息來源可能為本金），為台灣唯一加入黃金為避險工具的多元收益基金；同時，法國巴黎人壽也提醒，民眾購買投資型保單前，應詳閱商品說明書，並確認保障範圍和給付方式適合自身需求及承受各項風險能力等因素，才能發揮投資型保險所帶來的投資與保障功能。