明日花綺羅上傳「羅志祥臉紅片」劃界線！AV達人證實：很難得　曝光動機

▲明日花綺羅曾在節目上和羅志祥有親密互動。（圖／（左）八大電視娛樂百分百YouTube、（右）翻攝自whip_bunny IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

羅志祥23日被周揚青爆私生活很亂，四處約砲並有一支專門撩妹的手機，這讓曾跟羅好過、甚至合作過的女藝人紛紛受到牽連。沒想到，已從AV界畢業的明日花綺羅突然更新微博貼文，上傳「羅志祥10mins臉紅片」，文中強調2人「只是工作上的聯絡。」對明日花這一個彷彿「劃清界線」的舉動，一劍浣春秋給出解析。

本站今（23）日報導《明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」 中文8字還設置頂…網友讚爆：神補刀》，在羅志祥被周揚青爆出一連串不雅事蹟後，明日花綺羅1小時後突然更新微博貼文，貼出一段2019年5月的影片，當時她參加《娛樂百分百》，為了完成任務享受台灣美食，她手上貼著電療貼片幫羅志祥穿襯衫，順手摸了胸肌並讚「形狀很明顯，好棒」，撩男技巧高超，讓羅志祥超級害羞。

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▲明日花綺羅撩男技術了得，連羅志祥都難以招架。（圖／翻攝自八大電視娛樂百分百YouTube）

但再次翻出這段影片，明日花綺羅並不是要護豬，只見她標記「羅志祥周揚青分手」的話題，強調她和羅志祥「只是工作上的聯絡」，並將之設定置頂，避嫌之舉頗為明顯。

《ETtoday新聞雲》致電有「AV達人」封號的一劍浣春秋，他表示雖然不清楚羅跟明日花私底下有沒有聯絡，但她這樣的舉動其實很難得。因為一般來說，AV女優不介意跟這種新聞扯上邊，畢竟能增加討論度、知名度，現在明日花主動發文談這件事，也代表她已經不需要蹭這個熱度，這種很腥的新聞更是要避開。

一劍浣春秋還透露，現在明日花綺羅忙著發展內衣品牌「Whip Bunny」，在日本已經站穩腳步、相當受歡迎，不管是內衣、泳裝、裙子，一推出就被秒殺。也因此他認為，明日花並不排除將事業版圖推向大陸發展，而且將品牌引進大陸意願也很強烈。

▼明日花綺羅引退AV界，全力發展內衣品牌「Whip Bunny」。（圖／翻攝自明日花綺羅IG）