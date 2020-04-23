羅志祥「多人運動」天天極樂世界　周揚青被「顛覆三觀」大揭密！

▲羅媽媽曾公開稱讚周揚青。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

周揚青今（23）日自爆，羅志祥不但每天約炮，更和兄弟們找妹子進行「多人運動」，徹底顛覆她的「三觀」，堅決斷開9年情。而所謂三觀，你知道是什麼嗎？其實指的就是世界觀、價值觀、人生觀。

周揚青在分手信中寫道，「這些顛覆我三觀的事情，全部，都發生在我最深愛的，愛了九年的你身上」。三觀這個詞，雖然台灣人比較少用，但在大陸使用的很頻繁，尤其網路上常講「三觀不正」、「毀三觀」。

▲周揚青。（圖／翻攝自周揚青微博）

傳統上的「三觀」其實是出自馬克思主義：

一、世界觀，也叫宇宙觀，指的是人們對整個世界的看法和觀點，會依照每個人自身的社會、環境而有所不同。

二、人生觀，指對人生的看法，也就是對於人類生存的目的、價值和意義的看法。

三、價值觀，指人們在具體事務價值基礎上，對事物價值的看法和觀點。

▲▼周揚青分手信。（圖／翻攝自周揚青微博）

除此之外，中共領導人也很愛用三觀。大陸前領導人胡錦濤曾提出，「事業觀、工作觀、政績觀」新三觀，要求幹部們加強黨性修養、樹立和弘揚優良作風。習近平也曾強調，各級領導幹部要牢固樹立正確的世界觀、權力觀、事業觀。

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