又見「陰轉陽」！磐石艦確診軍人　喉嚨痛癢二採才確診

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（23）日再公佈1例新增病例，為敦睦艦隊磐石艦軍人。個案4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，4月19日起陸續出現喉嚨痛癢、咳嗽等症狀，21日再次採檢，於今日確診。

指揮中心指出，本起群聚事件截至目前共29人確診，衛生單位現已掌握接觸者共1,237人，其中509人為居家隔離對象，728人為自主健康管理對象。指揮中心將持續針對個案公共場所活動足跡調查並公布上網。

指揮中心再次提醒民眾若曾於相關時段及地點活動，應自主健康管理14天，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。

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這已非第一起陰轉陽個案，自4月21日起公佈的案423至426，都是入住隔離檢疫所後一採陰性，直到出現嗅覺喪失、流鼻水、頭痛等症狀，二次採檢才確診。指揮中心指揮官陳時中表示，21日已先針對第一波磐石艦所有成員進行抽血，做抗體檢驗，務必要把這件事做到做最完全。

被問到怎麼看待患者陰轉陽情況？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，發病前不一定可以採檢到陽性，發病後原則上可獲得陽性結果，但也不是百分百。如果發病後一採陰性，會根據規定需要二採。