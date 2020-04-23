「腳趾長水泡」是新冠肺炎新症狀？　張上淳：的確有發現類似情況

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，有急診兒科醫指出，若腳趾出現類似水痘或麻疹的狀況時，可能是新冠病毒感染時的新特殊症狀。對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳坦言，的確最近有接到類似狀況回報。

急診兒科醫吳昌騰分享一張稱為「COVID腳趾」的照片。他提到，美國兒童皮膚科醫指出，COVID腳趾可能是無症狀兒童患者染上新冠病毒的跡象，目前已經有大量年輕的新冠病毒患者其腳趾上有病變或疼痛的腫塊，而腫塊可能長在腳的頂部或底部，病變時是鮮紅色，但可演變為紫色。

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張上淳今（23）日在記者會被問及此事也直說，一直以來，確診病人都是在負壓隔離病房，若病人沒有主動描述症狀，腳上小小的水泡不見得會特別被發現，但是現在有特別報告出來，所以第一線醫護人員會開始注意現象，目前確實接到類似狀況回報。

他進一步指出，曾經有聽過一小段時間會出現水泡，所以個案的確可能也有這樣的狀況；而在外界相當關心的結膜炎方面，張上淳說，目前台灣個案都沒有發現類似狀況，所以也沒有針對個案眼睛部分做病毒檢測和培養。

另外，在唾液檢測部分，張上淳表示，香港很早就提到唾液檢體可以做檢測，一樣會得到陽性結果，而在台大診斷出全國第二個個案開始，也用類似的方法，請病患含生理食鹽水漱口，然後吐到無菌收集罐子，的確也可以得到陽性結果，所以很多醫院也開始採用，而這方法也在SARS時期就驗證過，可以避免病人在採檢時乾嘔，免去採檢人員的感染風險，不過唾液敏感度是否可以否百分百驗出病毒，還需要驗證。