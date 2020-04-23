快訊／敦睦群聚染疫累計29人　國防部再上火線16：30召開記者會

▲國防部長嚴德發。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國軍敦睦艦隊爆發群聚感染，23日再添一名確診病例，累計迄今有29人確診。為平息外界對國防部的眾怒，國防部23日下午4時30分將再舉行記者會，屆時預計公布案情的相關事證。

對於敦睦染疫，國防部21日晚間公布第一波懲處名單，艦隊指揮官中將高嘉濱、支隊長少將陳道輝調離現職。不過，在22日立法院外交國防委員會中，陳道輝透過電話哽咽向國人致歉，並強調絕無隱匿疫情，這也掀起各方論戰。

有關本次敦睦艦隊染疫事件，聚焦於二大問題：首先，在「安全回報」方面，敦睦艦隊出航後，每天下午艦隊5位醫官，會將每天看診資訊通報告醫療召集人，而該召集人彙整後，向支隊長報告。最後，支隊長每日再透過戰情回報給艦指部。不過，問題在於船上的確有發燒情形，可是醫官診斷後，篩不出流感，且一般投藥後，病情也有好轉，所以在醫官專業評估上，回報為一般感冒，也成為部隊長官們在判斷上的輕忽。

其次，在於「聯檢小組」的問題，小組於14日上午登艦之後，依過去慣例多以違禁品的查察為主，但本次也包含查看「就診紀錄」，但在短短1小時竟然就完成700多人的檢疫，並且讓官兵下船，進而導致後續一連串的爭議。

據了解，海軍從確定有官兵確診後，就亂了方寸，更承襲了過去軍中的傳統文化，連統整診斷資料都要東拼西湊，甚至還有內部派系人馬放話。言下之意，就是國軍在還沒確認訊息前，外頭消息紛飛，反而造成國防部陷入「片面釋放訊息」、「擠牙膏」的觀感，導致被批評有「隱匿」之嫌，衍生了一場災難級的危機。

為了釐清真相，立法院外交及國防委員會在22日要求國防部進行專案報告，在會議中本身是艦指部參謀長的敦睦艦隊支隊長陳道輝，透過電話哽咽向國人道歉，而輿論也開始為其叫屈，衍伸海軍內部更大的派系鬥爭疑慮。

對於敦睦艦隊染疫事件的後續因應，國防部預計比照疫情指揮中心，每日召開記者會說明，第一場記者會安排在下午4時30分召開記者會，對於敦睦艦隊染疫事件中是否有相關事證，也會進行說明。

其他人也看了這些…

►蔡英文公開向國人道歉：我是三軍統帥「國軍的事就是我的事」

►嚴德發坦承「沒有管制」：敦睦艦隊228連假有官兵下船放假

►敦睦支隊長立院答詢電話中落淚！ 「5人發燒4人我沒有回報」

更多熱門新聞…

►磐石艦出包！國防部先拔2將官 蘇貞昌：這只是第一階段，之後還會究責

►「對岸軍事動作頻繁」 蔡英文曝敦睦遠航訓練原因

►嚴德發稱敦睦計畫得到「總統尊重」 蔡英文回應了！