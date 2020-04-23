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36歲金正恩驚傳病危　陸媒曝光「關鍵回信」…

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▲▼金正恩向敘利亞總統發去回電。（圖／翻攝自央視）

▲金正恩向敘利亞總統發去回電。（圖／翻攝自環球時報）

記者鄭思楠／綜合報導

北韓領導人金正恩21日驚傳接受心血管手術後病危，生死成迷，當局對此至今尚未回應。不過，23日早，北韓官媒《朝中社》終於放出消息稱「金正恩22日發回電感謝敘利亞總統」，曝光了金正恩最新動態，也暗示北韓目前一切如常。

據朝中社報導，金正恩22日向敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）發去回電，感謝其在金日成誕辰108周年之際發來電文表示祝賀。

金正恩表示，相信朝敘兩國友好合作關係按照兩國前輩領導人的崇高意志和兩國人民的心願進一步加強和發展，祝願巴沙爾身體健康，在重要工作中取得更大的成就。

此前，據CNN報導，一名知情的美國官員稱，美國正在監測有關情報，北韓領導人金正恩接受心血管手術後狀況危急，正處於危險中，美國政府正持續追蹤相關消息。金正恩15日疑似缺席他的祖父、已故領導人金日成的108歲誕辰參謁活動，也引起外界關注他的健康狀況。

據主要由脫北者營運的韓媒《Daily NK》引述北韓匿名消息報導，金正恩在上周日（12日）於香山郡「妙香山」一間醫院接受了心血管手術，目前正在妙香山度假村休養；而金正恩最後公開露面，是在本月11日主持勞動黨中央政治局會議上，隨後即動身前往醫院。

▲▼金正恩時隔49天騎白馬上白頭山（長白山），這次帶著妻子李雪主。（圖／朝中社）

▲金正恩驚傳病危。（圖／朝中社）

對此，大陸外交部發言人耿爽曾回應，有看到一些新聞報導，但不知道他們的消息來源何在，「中朝是山水相連的友好鄰邦，中方願同朝方一道，推動中朝關係不斷地向前發展。」

韓國青瓦台也稱，北韓並無異常動作。韓聯社引述韓國政府一名負責對北韓工作的負責人表示，尚沒有線索推測金正恩健康出現問題。負責人提到金正恩不久前也有出席公開活動，質疑有關報導是否可信。

此前，路透社引述韓國政府消息人士指，有關金正恩危殆的報導不實。中國共產黨中央委員會對外聯絡部消息人士也認為，相信金正恩並非病危。

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