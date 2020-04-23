講到誰下令「解散」副司令參謀長搶手機阻止　李正皓：公然滅證

▲海軍副司令梅家樹（右）、海軍參謀長敖以智（左）見陳道輝講到哽咽，立刻衝到主席台拿走電話。（圖／東森新聞）

記者黃巈禾／台北報導

國軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，國防部將艦隊指揮官中將高嘉濱、支隊長少將陳道輝調離現職。陳道輝22日以電話接受立委備詢時強調絕無隱匿疫情，講到哽咽之處，海軍副司令梅家樹、參謀總長敖以智立刻衝上前拿走手機。對此，前國民黨員李正皓痛批，「這叫公然滅證耶！」

對於艦隊在海上陸續有5人發燒，是否有回報？陳道輝表示，有一員比較嚴重所以有回報，另4員沒回報，醫療小組實施專業判斷、診斷後，回報均是一般感冒，「經過我們細心的治療，他們都逐漸好轉，所以我們支隊按照原來的計畫繼續執行任務。」

召委呂玉玲問道，靠岸後隔離6天，陳道輝是否自行決定解散？「是您決定的嗎？」。陳道輝在電話那頭沉默幾秒後表示，「報告委員我沒這個權限」。呂玉玲接著問，「那是誰的權限？」陳道輝聽了後再度沉默幾秒，呂玉玲再問一次，「誰決定可以解散的？」陳道輝先是沉默後，便強調「報告委員我奉命執行」。呂玉玲再問，「那要解散之前，有沒有先跟國防部或疫情中心做報告？」

陳道輝表示，「報告委員，這個我不能夠說明，但是我表現的沒有按照我自己的想法去做，然後我按照命令執行，讓所有部長司令部都受累，我覺得非常抱歉，這是我穿上白軍服30年來最痛苦的時刻。」

接著，陳道輝哽咽說「我已經隔離了整整5天，我有5天沒辦法睡覺，可是我愛海軍，我愛國軍，我更愛國人，我沒有做不起…做對不起大家的事…」。梅家樹、敖以智見陳道輝哽咽後，立刻走到主席台，敖以智拿走手機，也因此中斷質詢。

▲敖以智拿走電話，並和陳道輝講話。（圖／記者湯興漢攝，下同）

劉寶傑22日在政論節目《關鍵時刻》表示，原來15日就地解散，不是陳道輝的決定，沒有這個權限，而且不敢講，「都什麼時候了，這麼天大地大的事情，到底誰該負責，竟然還沒有一個答案，還在官官相護。」

劉寶傑直言，兩個國防部在立法院的人，「鬼鬼祟祟一聽到說『我沒有這個權限，我不能說明』，你看看到沒有？趕快衝上去，要把那個麥克風跟手機給拿走」。

現場來賓李正皓激動的說，「我看到什麼？這叫公然滅證耶！寶傑哥！官員備詢，你問到關鍵問題，你就應該問下去對不對？結果我們看到誰？左邊是敖以智，右邊那個頭髮比較少是梅家樹，一個海軍參謀長，一個海軍副司令，衝上台，把那個視訊電話拿走」。

▲陳道輝哽咽強調絕無隱匿疫情。（圖／資料照／東森新聞）