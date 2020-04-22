他清晨進娃娃機店偷11盒模型…酷似「彭于晏」的老闆笑：你也吃完早餐再來

▲留著小辮子的竊嫌假裝夾娃娃，之後開始去拉拉門。（圖／吳老闆授權提供）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子日前清晨4點多走進竹林路的夾娃娃機店，花150元兌幣後開始夾娃娃，但過沒多久，他開始去拉一道拉門，發現拉門後方堆放玩具，他開開心心用大塑膠袋塞了11盒模型後閃人，事後娃娃機店老闆發現商品被偷，還幽默發文說，「你也吃完早餐再來吧」、「如果再來，加個LINE吧」

▲小偷拉開拉門，拿出塑膠袋開始把商品塞進去，共偷了11盒。（圖／吳老闆授權提供）

人稱「永和彭于晏」的吳老闆表示，「留著小辮子，帶著畫家帽的小偷走到兌幣機換了150元，過程中還東張西望，後來竊賊夾了一下公仔，就開始試探拉門（我們玩具店與娃娃機店有隔一個拉門），就是有這麼巧的事，剛好門沒關好，剛好知道景品位置，剛好有帶塑膠袋，剛好就帶走了11盒，離開還不忘稍微把稍稍門闔上，就這樣2分鐘收工，我一個禮拜都不知道有沒有賣11盒！」

▲人稱永和彭于晏的老闆無奈說，「我一個禮拜都不知道有沒有賣道11盒...」（圖／吳老闆授權提供）

吳老闆還說，「一共偷走了11盒景品，5800多元！不是阿！為什麼你偷這麼便宜的景品！是覺得我沒錢，扛不住？偷東西已經很過分，還要侮辱我！侮辱玩具！好啦只是我嘴硬，後來去報案了」他還自我解嘲說，「歷經2小時的報案，筆錄時發現原來我是新北出生，不是台北出生的天龍人！清楚了自己的身世，也算有所收穫…」

▲吳老闆個性樂觀開朗，就算遇到小偷，還能在臉書發幽默文。（圖／吳老闆授權提供）

最後吳老闆說，「戴口罩帽子根本沒看到臉，不會蠢到來第二次吧？如果來第二次，那就加個LINE吧！不過他走的時候，手上提超大的白色塑膠袋很明顯，出店後左轉步行往中興街方向進去，我會把他的影片剪輯上傳，為了他我要假日開直播不斷放他的影片，希望因為影片，能成為百萬訂閱而YouTuber，我會謝謝他，請黑兄弟扛他」

▲吳老闆私下也愛搞怪、搞笑。（圖／吳老闆授權提供）

永和警方表示，已經將人通知到案，犯嫌是34歲陳姓男子，因為欠債所以偷玩具、模型變賣，全案將依法送辦；據了解，據了解，吳老闆從娃娃機店起家，也漸漸為童年記憶中的玩具著迷，因此在竹林路創辦模型專賣店，去年9月也曾遭到小偷竊走鋼彈模型，沒想到今年4月又被偷，好險警方快速逮到犯人。

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