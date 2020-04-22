疫期強化治安！警政署長陳家欽宣示打擊犯罪　掃蕩287把黑槍104人送辦

記者張君豪／台北報導

警政署長陳家欽22日下午到刑事警察局主持首場「全國疫期治安維護強化措施視訊會議」，要求全國各警局依地區特性防範可能發生之各項犯罪因素，如需錢孔急地下借貸所產生之暴力討債、槍擊案件，以及因應失業無薪鋌而走險所引發之強盜、搶奪案件。

▲警政署長陳家欽赴刑事局大禮堂主持全國治安視訊會議、誓言打擊幫派、街頭暴力。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署長陳家欽赴刑事局大禮堂主持全國治安視訊會議。（圖／記者張君豪攝）

陳家欽提醒全國各地警察機關，因應疫情減少外出居家期間上網遭假投資、假網拍詐騙案件；全球多國鎖國、航空班機銳減下，毒品運輸轉向利用漁船載運等情，是類因疫情變化所造成的治安問題，警政署要求各警察機關應機先防範研處，並針對近日部分地區發生之聚眾鬥毆、搶奪及隨機傷人等影響治安觀感案件，要求各警察機關上緊發條，展現強勢打擊手段，落實嚴正執法。

陳家欽在視訊會議前致詞表示：「防疫期間，本署預判可能會衝擊治安面，所以立即派出刑事警察局的菁英部隊，全力支援各縣市強勢打擊犯罪，3月份的全國同步掃黑，有19個幫派和148名共犯落網」「4月份的全國肅槍行動，也查獲287把槍、104名嫌犯被法辦，成果豐碩。這就是我們在防疫期間維護治安的超前部署，絕對不容許任何作奸犯科的犯罪分子挑戰公權力。」

他強調：「今天開始將連續3天召開北、中、南全國治安視訊會議。本署已經訂定了下一波打擊目標，就是要針對幫派、販毒、地下錢莊、暴力討債、街頭暴力，一波一波的掃蕩，一個一個的抓，打擊力道只會越來越強，絕不會鬆手」，「今天這場會議不是宣示決心而已，而是行動的開始，要雷厲風行，貫徹嚴正執法立場，確保防疫和治安雙穩。」

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