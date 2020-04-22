誠新國際太陽能跨足白蝦「漁電共生」　攜手屏科大產學合作

▲誠新國際開發股份有限公司與國立屏東科技大學簽立策略聯盟備忘錄及水產養殖科技產學合作 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

誠新國際開發股份有限公司與國立屏東科技大學今（22)日簽立策略聯盟備忘錄及水產養殖科技產學合作，藉由雙方密切交流，提供屏科大所培育的水產養殖人才能在畢業後與企業接軌，並為該公司轉型進入農漁產業投入生產建立新里程碑。

戴昌賢校長表示，藉由策略聯盟的簽約與水產養殖科技產學合作，共同來為彼此創造雙贏，並運用這樣的平台，使學生的朝著智慧農業方向去努力，相信經該公司的協助，讓同學們將來有更優良的就業環境。

誠新國際公司楊忪霖執行長說，由於漁業的養殖受到氣候變遷的影響，經評估並選出國內一流的屏科大水產養殖系來共同合作，共同培育人才，也提供學生畢業後無縫接軌直接就業的機會。

誠新國際開發自2014年以來，從建設業跨足至太陽能案場開發，配合產業創新計畫之新農業而投資水產養殖產業，成立「誠光養殖公司」，設場3年來在白蝦的養殖上創造極為豐碩的佳績，從屏東，以至於台南、嘉義、彰化，積極開創。

室內養殖是該公司發展重點，在室內養殖場屋頂建構太陽能發電廠，以「漁電共生」作為發展態樣，目前闢建有將近260公頃的養殖面積，亟需引入專業人才，經過審慎評估，決定與屏東科技大學合作，進行產學研發、技術交流，並共同培育公司所需之跨領域人才。

►「Her」好廚特賣