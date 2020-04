外送員接女客訂單　附註要求說「我愛你」...結局超尷尬

▲日前一名外送員接到一筆特別的訂單,要求他在送抵時說「我愛你」。示意圖。(圖/路透)



實習記者周依儒/綜合報導

外送產業已日漸普遍化,有時還可附註要求簡單的客製化。一名外送員日前接到一張女客人為男友訂餐的訂單,附註欄要求外送員在送抵時能替她向男友說一聲「我愛你」。這名外送員真的照做,真實的送餐影片曝光後,讓大家全笑翻。

根據《9GA》報導,暱稱為「Naz_Lucenzo」的外送員,在本月20日接到女客人潔絲(Jayce)的外送訂單,一般的附註通常都是不要加蔥、蒜等要求,但潔絲卻在附註上寫了「麻煩轉告伊凡(Ivan)我愛他,哈哈」。而這名外送員也很盡責的照做,甚至還錄下影片存證。

影片中可以看到,伊凡帶著口罩出來領取餐點,當外送員說「我愛你,哈哈」時,他先是愣了一下,又馬上偷偷笑了一下,且就算戴著口罩也掩藏不住他的笑意。不過有趣的是,伊凡竟然在最後還回覆了外送員「嗯...我也愛你」。

▲伊帆雖然戴著口罩,但還是可以看出他有些不知所措且害羞。(圖/翻攝自「Naz_Lucenzo」)

外送員也將這段有趣的經歷PO到網路上並表示,「我收到一張特別的訂單,竟然是要我跟他男友說我愛你,但OK,女友開心,男友開心,大家開心!你要求,我就替你做!」而PO文也引來許多網友回覆表示「這個外送員太棒了」、「應該要有小費吧」、「結果外送員跟男友在一起」、「男友的反應太可愛啦」等等。

Working as a Deliveroo rider and i got a special request from a customer to say ‘i love you’ to her bf. Okay la, gf happy, bf happy. Everyone’s happy. You request, i do for you la #Deliveroo #EssentialWorkers pic.twitter.com/mmvxsOBLSU