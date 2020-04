連2日新增破千！新加坡「今添1111確診」進逼萬人染疫　李顯龍將發表談話

▲新加坡20日增加的1426例個案中,有1369人是住在宿舍的外籍勞工。(圖/路透社,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

新加坡21日再添1111例新冠肺炎(COVID-19)確診病例,境內感染者超過9千人,累計9125人染疫。當局表示,在1111起新增個案當中,有20人為新加坡公民及永久居留者,其餘大多數為住在宿舍的海外勞工。新加坡總理李顯龍稍早透過臉書證實,他將於當地下午5時發表全國性談話。

綜合海峽時報、亞洲新聞台報導,新加坡外籍勞工宿舍相關的群聚感染人數不斷上升,當地政府下令嚴格檢測,繼20日新增1426人染疫後,今日連續第2天單日新增破千,再添1111人確診,總感染人數突破9千大關。衛生部指出,相關調查正在進行當中,將於今晚發布進一步細節。

We are now 2 weeks into our circuit breaker. I will be giving an update on where we are now and what we need to do next at 5pm today. You can watch it ‘live’ on my FB Page (https://t.co/hiyZwcs2O7) or on free-to-air TV & radio. – LHL #SGUnited https://t.co/fzW6EwOUOY pic.twitter.com/KeLis3iscG