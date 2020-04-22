女醫抓姦超展開！徵信社找「高富帥」色誘小三　計中計坑殺3千萬

圖、文／鏡週刊

台中市一位知名女醫師為查出老公偷情真相，委託女人國際徵信調查，卻是另一個噩夢的開始。業者向女醫師獻策，可安排帥哥假扮富商追求小三，以拆散老公的地下情，後又佯稱已追到小三，要買鑽戒、豪宅當訂情禮物，女醫師不疑有他，照單全收，前後被詐騙超過3千萬元。

▲徵信社業者向蔡姓女醫師騙稱，找帥哥假扮富二代追求她老公的小三，等小三遠嫁到柬埔寨，就可斬斷這段地下情，前後詐騙女醫師逾3千萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）



離譜的是，業者竟因女醫師太好騙鬧內鬨，抖出總經理收錢不辦事，私下再收女醫師鉅款找帥哥與小三約會，台中地院日前判業者需賠償女醫師3千多萬元損失。

台中地方法院日前針對一起女醫師遭徵信業者詐騙案作出宣判，依詐欺罪判處女人國際徵信相關人等有期徒刑3年6個月到5年6個月不等，且需賠償蔡姓女醫師3千多萬元損失；這起判決點出徵信業者可惡之處，在於利用委託人為挽救婚姻的弱點，一再編造謊言詐騙。

業者雖辯稱，雙方簽有意向書，絕無涉及詐騙等不法，還抱怨刑事判決有瑕疵，不過，法官審理還發現，業者對購買紅寶石說詞矛盾，藉機巧立各項虛偽名目、虛構不實事由，向女醫師收取鉅款，因此，判決徵信社黃姓總經理賠償2996萬元、張姓副總賠付290萬元、邱姓女經理賠200萬元。

▲被女醫師懷疑是老公（左，翻攝臉書）小三的王女（右，翻攝臉書）在法院證稱，徵信社有介紹男生給她認識，但未致贈名貴禮物或吃大餐，交往花費約1萬多元，法院因此認定業者耍詐。

至於刑事部分已定讞，合議庭在一審依詐欺取財等罪，判黃姓總經理5年6個月、張姓副總4年、邱姓經理3年6個月有期徒刑，台中高分院日前將3人上訴案駁回，並發監服刑，但黃姓總經理未到案執行，據傳藏匿在中國，已被台中地檢署發布通緝多時。



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