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18歲女學生教室趴睡　突遭陌生男狂砍…校方回應了

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記者柯振中、唐詠絮／彰化報導

彰化員林高中20日下午發生砍人事件，18歲的吳姓少年翻牆進入校園，持刀砍殺18歲的蔡姓女學生，導致蔡女左肩受到2公分的刀傷，被送往醫院治療。案件發生後，員林高中晚間緊急回應，該名男子趁著掃地時間入校，在教室外徘徊，接著走入教室砍殺正在睡覺的女學生，讓一旁同學嚇壞，目前已啟動輔導機制。

員林高中16日回應，這起事件發生在下午4點，當時正值學校的打掃時間，吳男趁著沒人注意時，從圍牆翻進去，接著到該名女學生的教室外徘徊。女學生的班上同學看到，以為是別班的學生，等等要進教室旁聽、重補修的，沒想到竟然發生慘案。

▼員林高中發生砍殺案件。（圖／翻攝Google map）

▲▼員林高中。（圖／翻攝Google map）

上課鐘響後，吳男走進教室，靠近正在趴睡的蔡姓女學生身旁，拿出預藏的凶器，朝蔡女身上捅去，導致蔡姓女同學左肩出現3公分的刀傷。一旁同學看到，嚇傻前往教官室通報，教官、師長也立刻趕往現場處理。

事件發生後，女學生立刻被送往員林基督教醫院救治，捅人的吳男也被警方逮捕，目前正在員林莒光派出所做筆錄。員林高中回應，校方已啟動輔導機制，針對該班同學進行全班輔導，過後也會對受傷的女同學、女同學的親近友人作後續輔導。

警方調查後說明，女學生治療後狀況穩定、無大礙，等訊問完嫌犯後，會依殺人未遂、傷害罪嫌，將吳男移送彰化地檢署偵辦。

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▼員林高中女學生遭砍送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼員林高中女學生遭砍送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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