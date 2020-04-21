北市1例除了去爭鮮⋯還有女友家、洗衣店　黃珊珊揭3項公布標準

▲黃珊珊回應疫情。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊亞璇／台北報導

敦睦艦隊磐石艦已有27例確診個案，其中一位官兵設籍台北市，北市隨即針對六處足跡消毒，副市長黃珊珊20日公佈，該個案曾在桂林路家樂福吃爭鮮，但有議員認為，六處僅公佈一處，不夠公開透明。對此，黃珊珊21日在疫情會議後，說其他地方包括個案女友家，以及洗衣店，但她說明公佈地點的考量標準包括停留時間、是否戴口罩以及中央規定。

黃珊珊說，為什麼只公布一處，因為其他地方，一個是他女友的家、一個是沒有人的自助洗衣店，另外一個是已公布的爭鮮，其他是公共區域的車站。黃珊珊說，因為以中央規定，他只要在公共運輸戴了口罩，基本上不會被匡列為接觸者，也不是的對象。

對於公佈地點的標準，黃珊珊表示，第一、（停留）時間要夠長，第二、沒有戴到口罩的狀況，第三、中央規定。她解釋，台北市標準依照中央長期以來對疫調公布的原則，還是希望中央有比較一致的規定，「要給不特定多數人警覺？還是女友的家都告訴人家？沒有辦法掌握中間的分寸」，將就北市的原則去詢問中央是否妥當。

對於確診案例在跨縣市，疫調通報有時間誤差，黃珊珊指出，如果足跡在北市，接到通報一樣會做消毒，跨縣市的確是有發生過類似，上次案例是，在北市的幼兒園，其實他的家不在北市，但是家人在北市學校教書，事先知道就做準備，一直沒有收到疫調結果，後來才收到跨縣市疫調通知，中間的確會有一天到兩天的小隔閡。

不過黃珊珊強調，第一時間衛生局一定會針對所有足跡消毒，就對通報稍微晚一點，會依照疫調的SOP，疫調不是那麼容易，足跡之外還會去匡列；其實新聞出來的時候，疫調人員還在做疫調，「不是誰故意要延遲」，的確需要時間。

衛生局長黃世傑補充，台北市只知道北市確診案例足跡疫調，其他縣市甚至新北的足跡不知道，看到公布足跡，沒有辦法知道是哪一個人。