影／北市找中央討論封城腳本　黃珊珊：兵推過程不會直播

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市20日上午舉辦封城兵推。台北市副市長黃珊珊21日主持疫情會議後受訪表示，北市府因應擴大管制，消防局已提出腳本，因中央機關在北市，正與中央機關討論，她強調，市兵推一向都是讓專家來找疏漏，過程不會全程直播，「跟其他城市不一樣」。

▲黃珊珊回應疫情。（圖／記者黃國霖攝）



黃珊珊指出，北市府因應擴大管制，消防局已提出腳本，因為中央機關在北市，現在跟中央機關討論怎麼配合，明天跟市長報告，市長裁示後統一說明。

台南市長黃偉哲也呼籲，不排除取消五一連假或封城。對此，黃珊珊認為，封城不是單一縣市政府可以做決定，北市為中央機關所在地，封城一定是社區無法控制，她自己認為，以現在情況，到五一不會是沒辦法控制的程度。

黃珊珊強調，現在台灣醫療量能還是相當足夠，即使有大量社區感染也是這2個禮拜，重點是疫調精準，官兵安心地度過14天，就目前現有的作業可以做好，「台北市要封城也是與中央相關單位兵推才考慮，現在先不要自亂陣腳」。

黃珊珊指出，還在討論到底是怎樣封，武漢、紐約、倫敦的封城狀況都不同，兵推就是設定情境，假設發生可能性再來做應變相關，目標跟內容都要討論，不會那麼快告訴大家每個細節怎麼做，北市兵推一向都是讓專家來找疏漏，過程不會全程直播，「跟其他城市不一樣」。