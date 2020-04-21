桃園妹遭主管性侵！車上男友電話狂響　她淚崩：我很髒，你還要嗎？

▲小美擔心施男會在工作上為難男友。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名施姓男子以主管身分兩度邀約女下屬小美，最終在車上性侵得逞，直到小美男友不斷打電話來，最終才軟掉收場。桃園地院判決出爐，依強制性交判施男5年2月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，施男2018年3月17日以談論小美男友為由，要求小美到其住處聊天。小美擔心不去會影響到男友的工作情況，便跟著施男進入屋內，沒想到被對方拉進房內打算性侵，即使她不斷拒絕、聲稱生理期來，才讓摸到衛生棉的施男停手。

事後，施男3月29日再次邀約小美，開車載對方到某餐廳的停車場，直接跨坐到副駕駛性侵得逞。由於小美與男友約好每過一段時間回報安全，當沒收到小美的電話時，小美男友急得狂打電話，讓施男被干擾到無法勃起，才穿起褲子開車離開。

事後，小美的情緒非常低落，打算裝作甚麼都沒發生地回家，但在男友的關心之下才透露遭施男性侵，「我很髒，這樣你還要嗎？」

▲小美遭性侵時，看到男友不斷打電話來。（示意圖／取自pakutaso）



小美男友證稱，女友當時覺得丟臉，非常害怕，擔心提告會影響到他的工作，但在不斷地安撫下才去醫院驗傷報案，進而提告。

對此，施男辯稱，他沒有濫用職權、強迫威嚇，只是用追女朋友的方式對待小美，且3月17日時他的孩子就在家中，且小美還有在家中接電話，因此不符常情。

施男說，3月29日的停車處就在小美家2分鐘路程處，車上狹小且小美穿著不易脫下的牛仔褲，是對方主動抬起臀部褪去衣褲；另外，小美在車上接起男友電話，身上也沒有傷痕，難以想像他有對小美性侵。

法官認為，施男身為公司主管，卻為滿足自身性慾，利用其身分邀約，進而性侵得逞，造成小美身心嚴重傷害，飽受憂鬱情緒、創商壓力症候群所苦，因此依強制性交判施男5年2月徒刑，全案可上訴。

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