王鴻薇質疑北市公布確診足跡慢半拍：為何不一次講清楚

▲台北市議員王鴻薇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

海軍敦睦艦隊已傳出24名官兵確診新冠肺炎，各縣市政府也陸續公布確診個案的活動足跡。台北市議員王鴻薇20日表示，北市遲至20日才召開記者會，且只公布個案的一處活動地點，其他五處只因確診者有戴口罩就不予公布，她質疑「台北市政府公布足跡的標準到底在哪裡？為什麼不能一次講清楚？」

王鴻薇說，台中市、高雄市政府紛紛在昨日下午就召開記者會，公布相關案例的活動足跡，甚至高雄市政府今天又公布了第二波確診案例的重要活動地點，但台北市政府遲至今天早上才召開記者會，且只公布個案的一處活動地點，其他五處只因確診者有戴口罩就不予公布，王鴻薇質疑，台北市政府公布足跡的標準到底在哪裡？為什麼不能一次講清楚？

王鴻薇表示，台灣才剛經歷了幾次的0確診，民眾都以為可以安心了，沒想到海軍磐石艦驚傳24名官兵確診，「搞得大家人心惶惶」，台中市、高雄市政府都在第一時間召開記者會，公布確診案例的活動足跡，就只有台北市拖到今天早上才公布，「而且話也只講一半，根本沒有辦法回應民眾的疑慮」。她呼籲，台北市政府應該儘快公布確診個案的活動足跡，讓曾與個案在同個地點的市民可以加強注意自身健康。