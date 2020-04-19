10歲乖巧女孩失蹤4天！　「13歲堂哥」性侵殺害...灌木叢指認遺體

▲安徽10歲女童被13歲堂哥殺害。（圖／翻攝自荔枝視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

安徽一名10歲女童性格乖巧，在14日卻突然消失多日，18日警方在灌木叢中發現屍體，曾有被侵犯的跡象。而根據村民們證實，下手的13歲楊姓男童，竟然是女孩的親堂哥。目前嫌疑人已被抓獲，案件仍在調查中。

綜合陸媒報導，楊某婷14日中午11時17分曾獨自出現在村中，當時穿著藍色上衣、黑色長褲，看著腳邊的白色小狗，之後就消失了。家屬們到處找不到人，曾在網路上發出尋人啟事，懸賞1萬元人民幣；同時楊某婷爸爸也在下午5時半許前往派出所報案。

警方18日通報，14日接獲楊某婷失蹤通報後，17日將13歲的重大嫌疑人楊某某抓獲。楊某某到案後坦承，14日殺死楊某婷的過程，並且在18日上午到村中一灌木叢中指認了屍體。一直到警方抓走楊某後，楊爸爸才得知女兒已遇害。

通報發出後，有網友聲稱，遇害的楊某婷是被堂哥性侵分屍，然後被伯父掩埋。楊某婷的姑姑表示，該消息純屬謠言。但村民們都證實，兩人是堂兄妹關係，女孩很可憐，從小性格老實，父母早早已分開，所以母親常年不在家。

大陸網友都相當氣憤，希望嚴懲兇手，「受害者10歲，也是未成年，她的權益就不用保護了嗎？多少起了，只看到保護了未成年犯罪者，沒看到保護未成年受害者」、「年紀小心狠手辣，總之不要放過他」、「故意殺人償命建議適用於0-150歲」。

▲郎溪公安通報案情。（圖／翻攝自微博）

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