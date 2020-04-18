變態主管想硬上…她驚恐喊：我月經來～竟遭摸衛生棉確認　女下屬崩潰提告

▲施姓男子因愛慕公司女員工倩倩，竟不顧她已有男友，趁四下無人時直接硬上，性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者徐愷昕／桃園報導

施姓男子因愛慕公司女下屬倩倩（化名），不顧她已有男友，2度趁四下無人之際硬上，1次以失敗告終、1次性侵得逞，而其中有次倩倩以生理期為由阻擋，施男竟還伸手摸她下體，確認沒有墊衛生棉才作罷，行徑相當不尊重女性。法院審理時，施男否認自己濫用職權性侵下屬，辯稱自己的行為僅是一種「追女友的方式」，法官審結判處他有期徒刑5年2月。可上訴。

施男2018年3月17日晚上以要討論倩倩男友為由，邀倩倩前去自己住處，當時倩倩身怕拒絕會影響男友工作，遂乖乖赴約，怎料一進到施男家她就被強撲在床，過程中怎麼掙扎也無法阻止施男猥褻動作，直到她說生理期來，施男伸手確認確實有墊衛生棉才放棄。

事隔約一週，施男又再度開車到倩倩家樓下，謊稱要找她閒聊5至10分鐘，倩倩不疑有他赴約外出，孰料才一上車，就被載至附近餐廳的停車場，停車後，施男先是抱住倩倩，接著便直接跑到副駕駛座開始強吻她，在暴力強脫下女方褲子後，性侵得逞。事後倩倩因不甘受辱，在男友陪同下前往醫院驗傷並報警處理。

法庭上，倩倩表示自己第一次被侵犯時，有向施男坦承自己非單身，但施男仍不肯放手執意硬上，事發至今此事已造成她極大陰影，且因覺得很丟臉，她除了男友，也一直不敢向其他人提及此事，只好裝作沒事，內心非常痛苦。

倩倩男友也出庭證稱，倩倩在案發後情緒跌落谷底，他察覺有意後，經詢問才得知實情，且女友期間更曾崩潰問他，「我很髒，這樣你還要嗎？」實在令人心疼。

桃園地院審理認為，施男為滿足己慾，竟利用自己職權身分對女下屬做出不法行為，無視她性自主權，造成倩倩身心受到極大傷害，審酌他犯後否認犯行，態度不佳，且至今仍未與倩倩達成和解，依強制性交未遂罪及強制性交罪，各判有期徒刑2年及3年6月，合併應執行5年2月。全案仍可上訴。

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