最需要擔心染疫官兵「女朋友」？　全台追接觸者255人、41人要採檢

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）



記者賴文萱／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，腎臟科醫師洪永祥就直言，最讓人擔心的是300名官兵的女友啊最讓人擔心的，「血氣方剛的大四官校畢業生經過快兩個月的海上生活，一放假最想見的是誰？最想做的事？這次真的讓人非常擔心啊！」對此，中央流行疫情指揮中心今（20）日公佈掌握接觸者共有255人，需要採檢41人。

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▲海軍109年敦睦支隊9日返國，船上官兵揮手向港口歡迎他們歸來的官兵致意。（圖／軍聞社）

指揮中心發言人莊人祥說，艦隊上共有720人在集中檢疫中，24名確診者相關接觸者總共有255人，其中家屬81人、醫護3人、友人47人、學校相關77人和其他47人。

目前已有177位在居家隔離中，至於採檢部分，莊人祥表示，已經採檢16位，還有25位等待採檢，裡面家屬有17位、友人13位左右，後續有需要做採檢的都會繼續做。



▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，目前出現24例新冠肺炎確診病例。（圖／國防部提供）

事實上，在海軍群聚染疫案一爆發沒多久，腎臟科醫師洪永祥就發文表示擔憂，他說，這群大四官校的畢業生過了近2個月的船上生活，放假後「最想見的是父母家人？還是女友？」他說明，這300多名官兵中，已經有不知道多少人見過女友，若沒有女友，又會如何解決，「可會有無法誠實交代疫調的狀況？」