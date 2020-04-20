　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國在南海增設三沙市2行政區　越南怒：取消錯誤決定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼解放軍,永興島,西沙,南海。（圖／視覺中國CFP）

▲中國近期積極開發南海，部署許多軍事設施。（圖／視覺中國CFP）

實習記者曾筠淇／綜合報導

中國大陸近日在爭議不斷的南海增設兩個行政區，讓越南終於忍不住發聲，「要求中國尊重越南主權，取消這些錯誤決定，並在未來不會做出類似的事」。越南政府也認為，中國新設「西沙區、南沙區」的行為，不但違反兩國和南海地區之間的協議，更讓整個局勢複雜化，因此，應該即刻停止所有「非法」活動。

綜合越南媒體報導，中國民政局18日發布公告表示，國務院已經核准海南省三沙市設立西沙區、南沙區，並有權管理周遭的島礁和海域。

越南在19日發布通知稱，中國的決定是錯誤的，且還嚴重侵犯到他們的領土主權。通知指出，越南有足夠的歷史證據及法律依據可以證明，他們在西沙群島和南沙群島得以主張毫無爭議的主權。然而中國不但違反國際法，還違逆兩國與南海地區間的協議，讓整個局勢更複雜。

越南外交部的發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，越南一再重申，他們擁有西沙群島和南沙群島的主權，中國的侵犯無效且不合理。因此，「越南要求中國尊重越南主權，取消這些錯誤決定，並在未來不會做出類似的事」。

另外，中國民政局19日也發布公告，列出南海部分島礁和海底地理實體的標準名稱並要求各界遵守規範、使用這些名稱。

▲南海部分島礁和海底地理實體的標準名稱。（圖／翻攝自中華人民共和國民政部官網）

▲▼南海部分島礁和海底地理實體的標準名稱。（圖／翻攝自中華人民共和國民政部官網）

▲部分南海的標準名稱。（圖／翻攝自中華人民共和國民政部官網）

ET快訊
磐石艦進入次波感染　莊人祥：不否認確診者會大於24人
扯爆！敦睦艦隊召回官兵集結台中一中　遊覽車還要進校園
快訊／台南銀樓遭搶！　男得手騎車逃逸
快訊／才剛參加Lady Gaga挺譚德塞音樂會　Sam Sm
陳大天爆抄襲IU的MV！對方親留言質疑　他鬆口道歉了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

討主權再出招　中國公告南海島礁海底地物新命名

陸在海南設「西沙區、南沙區」管理島礁　區政府駐永興島、永暑礁

10天內第8次！美「RC-135U偵察機」現蹤台灣南部海域

紐西蘭28日降至第3級警戒「部分企業復工」　澳洲維持禁令

澳洲要求FB和Google付費給傳統媒體　促進雙方公平競爭

社交距離不能忘　以色列2千人「反總理示威」這樣防疫

中國在南海增設三沙市2行政區　越南怒：取消錯誤決定

恨透狗仔！哈利、梅根宣布「斷開英國4小報」　從此拒絕合作

史丹佛大學：實際病例數比確診高50-85倍　但致死率相當流感

4歲妹狂高燒遭醫退貨　返家竟猝死「玻璃殘留最後吻痕」母淚求整張臉複製！

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

紐西蘭28日降至第3級警戒「部分企業復工」　澳洲維持禁令

澳洲要求FB和Google付費給傳統媒體　促進雙方公平競爭

社交距離不能忘　以色列2千人「反總理示威」這樣防疫

中國在南海增設三沙市2行政區　越南怒：取消錯誤決定

恨透狗仔！哈利、梅根宣布「斷開英國4小報」　從此拒絕合作

史丹佛大學：實際病例數比確診高50-85倍　但致死率相當流感

4歲妹狂高燒遭醫退貨　返家竟猝死「玻璃殘留最後吻痕」母淚求整張臉複製！

海灘開放人潮大湧入！單日確診新高　「佛州白癡」登推特第一

確診女護士才剛戰勝病毒　回醫院上班卻遭15人搶劫「差點被揍死」

南非航空擬資遣全數員工　面臨「步入歷史」危機

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

國際熱門新聞

她開露營車接客不甩封城　「1hr公園激戰7男」

馬爾地夫淪IS聖戰煉獄　隨機恐攻澳遊客濺血

巴黎非飲用水發現「微量新冠病毒」

更／加國槍擊案10死「警員1死1傷」槍手氣絕加油站

新郎騎單車「一周狂飆850km」成親

5000年前阿育吠陀文竟出現新冠病毒　揭古老治癒法

隔離10天！6歲女身留「性虐痕跡」慘死　祖父母：她感染了

她染疫無症狀1傳17！小孩接連中鏢

紐約運屍工曝「死者口中還插著管」屍糞水滲透被單

星國266飆升到5900例　CNN揭2關鍵

快訊／日本宮城縣外海規模6.4地震

女公務員連續8年每天遲到5分鐘遭停職

澳洲短裙妹「當街狠揍」2女留學生：滾回中國！

來客數直接歸零　日性工作者難生存

更多熱門

相關新聞

討主權再出招　中國公告南海島礁海底地物新命名

討主權再出招　中國公告南海島礁海底地物新命名

中國近來對南海的主權聲索動作 不斷。繼在三沙市轄下增設「西沙區」、「南沙區」後 ，中國民政部今天公告新一批南海島礁及海底地物的命名，是繼1983年公告南海島礁名稱後的又一波命名。

海倫清桃逛101被偷拍求償100萬　工程師認了

海倫清桃逛101被偷拍求償100萬　工程師認了

陸在海南設「西沙區、南沙區」

陸在海南設「西沙區、南沙區」

10天內第8次！美軍機現蹤台灣南部海域

10天內第8次！美軍機現蹤台灣南部海域

中國前進南海勘查　越南派4艦緊跟

中國前進南海勘查　越南派4艦緊跟

關鍵字：

西沙群島南沙群島西沙區南沙區南海越南黎氏秋姮主權

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

新北兵推　若社區感染就禁足21天

國防部證實：磐石艦377成員有70人看診71次、5人曾發燒　

快訊／高雄公布第二波確診足跡

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

懶人包／海軍24人「完整足跡」圖表一次看

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面