奧克蘭藝術家Carrie Burch的諧擬之作！防疫期間用頭巾重現名作《戀人》

奧克蘭藝術家Carrie Burch在COVID-19大流行時期有一系列有趣的作品，其諧擬之作《男孩與水果籃》就如16世紀的繪畫。其實該幅畫即Carrie Burch以自己的樣貌，翻製米開朗基羅16世紀的《男孩與水果籃》肖像，該系列作品被po在instagram的「imquartantined」系列中。

▲Carrie Burch重現René Magritte的名作《戀人》

「這張是我經歷兩小時『快速』雜貨店之旅後的感想。」她在instagram的說明文這樣寫道，那則貼文放了張Burch的自拍，她裹著白色床單，抱著放滿香蕉、柳橙、檸檬和鳳梨的籃子，「不准碰我的寶貝水果。」





這位奧克蘭藝術家告訴《紀事報》，「我剛30歲，出櫃自己是雙性戀，失去了理想的工作，對未來感覺很不明確。」Burch說她之前的在當地女性的共享空間工作，雇主在那裡關門後，確定不會再雇用她。

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「我意識到自己無法進一步定義對自己的印象，不像我最初希望的那樣，但那也沒關係，這樣其實還滿酷的。」Carrie Burch的「imquartantined」系列照片，反映出她對身份認同的追尋。

▲Carrie Burch重製法國畫家Gustave Courbet《絕望的男人》

她的創作條件如下：限時30分鐘內，從網路上挑一張代表性的人像，從1984年新聞攝影師Steve McCurry的照片《阿富汗女孩》（1984），到法國畫家Gustave Courbet《絕望的男人》（1843）肖像畫。

作者／Mozes Zarate

圖文來源／DATEBOOK

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