嘉義市衛生所19日起周日停售口罩　週六上午賣到12點

▲民眾大排長龍藥局買口罩。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

配合中央流行疫情指揮中心已不再配送周日口罩給衛生所及藥局販售，嘉義市衛生所自4月19日起，每周日停售實名制口罩，民眾可善用網路預購方式購買口罩，更加省時省力且減少排隊群聚，口罩網路預購資訊可至健保署網站查詢。

嘉市衛生所提醒，因應中央停配口罩措施且每日多售完無庫存，致使週日將無口罩可供販售，因此販售口罩服務時間將配合中央最新措施，每周日停售，周一至周五照常維持下午1時30分至5時、週六上午9時至12時販售口罩。

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