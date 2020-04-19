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嘉義市室內外公眾體育活動人數管制　學校游泳教學課程停辦

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▲嘉義市宣布室內100人以上、室外500人以上的體育活動及學校游泳教學課程停辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市宣布室內100人以上、室外500人以上的體育活動及學校游泳教學課程停辦 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），嘉義市政府教育處宣布室內100人以上、室外500人以上的大型體育活動，及第二學期國民中小學游泳教學課程停辦。儘管游泳實作課程停止辦理，學校仍須落實防溺知識宣導與水中自救知能課程，避免學生發生溺水事件。

▲嘉義市宣布室內100人以上、室外500人以上的體育活動及學校游泳教學課程停辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府教育處處長林立生表示，為降低感染風險，室內超過100人以上、室外超過500人以上的大型體育活動停止辦理，室內100人以下、室外500人以下的體育活動，已請辦理的民間單位依據「『COVID-19(武漢肺炎)』因應指引：公眾集會」提供之「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間之通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標進行風險評估。

若經評估該項活動性質具有較高風險，則建議取消辦理或延期至中央流行疫情指揮中心公告控制疫情後再行辦理；如經評估後仍須辦理，則請參與民眾全程配戴口罩，並依「COVID-19(武漢肺炎)」因應指引：社交距離注意事項等中央流行疫情指揮中心公告之相關防疫措施辦理。

▲嘉義市宣布室內100人以上、室外500人以上的體育活動及學校游泳教學課程停辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另108學年度，嘉義市國民中小學游泳教學課程因審酌疫情尚未趨緩而停辦，以維護學生身體健康與回應家長的期待，下學期（109學年度第一學期）將視疫情情況再重新評估是否辦理游泳教學課程。

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