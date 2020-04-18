台東誠品要結束營業　饒慶鈴感慨：最終還是無法留住

▲ 饒慶鈴感慨！最終還是無法替台東人留住誠品。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東市區的誠品書店從5年前就傳出要撤離台東，誠品書店日前證實將於4月底結束台東店營運。台東縣政府近期接獲許多民眾反映，希望縣府繼續挽留，對此縣長饒慶鈴17日親自在臉書貼文回應，表示誠品董事長承諾，因緣俱足時會重新展店。

饒慶鈴在臉書上表示，近來，許多台東人都在討論「為什麼台東留不住誠品？其實3年前，坊間早已風傳誠品書店即將離開台東。接任縣長之後，隨即專程北上拜訪誠品董座吳旻潔，瞭解誠品是否有繼續經營台東誠品的意願沒想到，雙方幕僚續談了一年，也做了很多努力，最終還是留不住誠品。

饒慶鈴說，一開始很難接受這個結果，但最主要的爭議是台東誠品的現址「台東故事館」，是一棟歷史建築，縣府站在房東的立場，包括降租金、重新規劃停車場、甚至去年花了650萬元整修結構、加強頂樓防漏等，希望能留住誠品，創造「雙贏」。只不過，誠品最後的決定並非縣府所期待的。

最後饒慶鈴指出，吳旻潔向她承諾，會在台東另覓地點，因緣俱足時，台東誠品將再重新開幕。也強調向縣民保證，下一個接棒台東故事館的經營團隊，一定會守住文化、創造新機，帶給台東人另一種幸福。

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