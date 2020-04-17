疫情波及！喜憨兒手作義賣品銷售慘　發起認購贈醫護人員送愛

▲真善美社會福利基金會發起認購憨兒手作玫瑰花，送給桃園的醫護人員們。（圖／真善美提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受疫情波及，真善美社會福利基金會近月來，推出憨兒手工製作、義賣的母親節玫瑰花，以及種植的多肉植物，因疫情重創經濟活動，致乏人問津！憨兒手作商品玫瑰花一朵只要10元，該基金會發起認購憨兒手作玫瑰花，贈送給桃園的醫護人員們，謝謝他們在疫期守護民眾健康。

真善美社會福利基金會附設希望家園教保老師謝秀絹表示：折玫瑰花能訓練憨兒的手眼協調能力，栽種多肉植物則是能陶冶身心愉快。因此，每年母親節前夕，折手工玫瑰花義賣，對憨兒們而言，是他們一整年最快樂的時光，因為花朵在製作完成義賣出去後，總讓他們很有成就感。

▲受疫情波及！憨兒手作義賣品銷售慘。（圖／真善美提供）

只是，有別於往年，今年義賣的母親節玫瑰花，以及種植的多肉植物，在疫情重創經濟活動下，銷售只能以慘字形容，愈做愈多堆放在家園的手作玫瑰花，堆放在一箱箱的箱子內，還有一旁多肉盆栽擺得整齊漂亮，另憨兒百思不解的問著：「為什麼沒有人來買花？」

隨著母親節的逼近，真善美社會福利基金會發起做公益送愛心的活動，期待社會大眾愛心動起來，一起揪好友來認購憨兒手作玫瑰(預計募集10,000朵)，由基金會為您轉送給桃園的醫護人員們，謝謝他們在疫期的付出。

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