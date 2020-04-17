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蓬佩奧隱射「病毒起源武漢實驗室」　趙立堅：把水攪混、轉移焦點

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▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠肺炎（COVlD-19）起源引發陰謀論。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）15日接受《福斯新聞》（Fox News）採訪，言談之中，疑似隱射病毒源與武漢病毒實驗室有關。對此，中國外交部發言人趙立堅最新回應，「目的是想把水攪混，轉移焦點。」▲▼ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／路透）

▲ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／路透）

中國外交部今17日舉行例行記者會，有媒體提問，美國國務卿蓬佩奧日前接受採訪時表示，「我們所知道的病毒起源於中國武漢，武漢病毒研究所離那個海鮮市場只有幾英里遠，還有很多情況需要瞭解，美政府正在努力瞭解清楚。」蓬佩奧強調，「我們真的需要中國政府坦白」，協助解釋「病毒究竟是怎麼傳播的，中國政府必須坦白。」

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅反擊蓬佩奧轉移焦點。（圖／路透社）

對此，趙立堅表示，「幾天前美方有人指責中方沒有及時向美方通報疫情資訊，現在又炒作病毒來源問題，影射病毒源與武漢病毒研究所有關。明眼人一看便知，其目的是要把水攪渾，轉移視線，推卸責任。」我們多次講過，病毒溯源是一個嚴肅的科學問題，需要聽取科學和尊重科學專業的意見。

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普也公開質疑病毒的來源。（圖／路透社）

不只蓬佩奧提出新冠肺炎（Covid-19）起源，可能從武漢的實驗室外洩。根據《路透社》指出，近日，部分外媒也報導，新冠病毒可能來源也指向武漢。川普15日在白宮記者會上被問及相關報導時表示，「我們正在針對這個可怕狀況進行非常徹底的調查。」他又被追問，是否曾與中國國家主席習近平提起此事，只說「我不想要討論」、「現在不適合」。

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