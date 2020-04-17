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快訊／文化大學「26歲教職員陳屍校園」！目擊者草叢內見屍嚇壞

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記者黃彥傑／台北報導

台北市文化大學17日發生一起事件，一名男子被發現陳屍在校園內的草叢，目前警方及學校人員在現場了解狀況，詳細事發原因背景仍有待進一步調查釐清。據了解，死者身分為26歲鄭姓男子，在文化任職，家屬報失蹤後，警方上學校找人，最後卻發現男子陳屍校園內的菜園，目前等待警方相驗遺體釐清死因。

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▲▼文化大學一名男子陳屍在草叢裡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲文化大學一名男子陳屍在草叢裡。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼文化大學一名男子陳屍在草叢裡。（圖／記者黃彥傑攝）
 

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