快訊／文化大學「26歲教職員陳屍校園」！目擊者草叢內見屍嚇壞

宜蘭羅東鎮一處重劃區有工人8日駕駛怪手整地時，從潮濕泥濘的土地中挖出一支人類的腿骨，嚇得現場工人趕緊報警。警方獲報後趕到現場調查，並進一步挖出一具女性屍體，初步判定女子死亡超過1個月，但由於屍體已經嚴重「蠟化」，加上連日來又有野狗啃咬破壞，詳細死因與身分仍待釐清。