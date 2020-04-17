前天才到職...隔天就失蹤！職員陳屍「文化大學旁草叢」　爸媽翻遍校園崩潰

▲文化大學一名男子陳屍在校園旁的草叢裡。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、陳韻如、林昱萱／台北報導

台北市文化大學17日發生一起事件，一名職員被發現陳屍在校園旁的菜園，經警方追查後發現，死者為26歲的鄭姓男子，而他15日才剛到職第一天，16日早上7時許出門後就失聯，讓父母相當擔心，因此於17日上午到校找人，幾乎將整個學校都翻遍，沒想到最後卻在一旁的私人農園發現兒子遺體。

據了解，鄭男15日才剛到校任職，但於16日上午7時許出門後就失聯，讓家屬相當緊張，緊急向警方報案，而據了解鄭男於16日曾被拍到在文化大學下學生專車，往學校方向前進，但不久後卻失去蹤跡，而他的父母也於17日一早就到校園內尋找，翻遍了整個校園，最終卻在學校附近的菜園裡發現兒子的屍體。

快訊／文化大學「26歲教職員陳屍附近草叢」！目擊者見屍嚇壞

鄭男的父母在校園裡尋找了一整天，卻沒想到會在下午於一旁的草叢發現兒子的屍體，而目前警方已經在現場拉起封鎖線，至於事故詳細原因、事發背景仍有待進一步調查釐清。

對此，文化大學表示，「這名同仁前天才剛報到，表現並無異樣。校方知悉該名同仁失蹤後，立即與家屬取得聯繫，並調閱監視器確認其最後行蹤，並逐棟館樓尋找無果，最後協同警方前往附近私人農園搜尋確認。」

此外，文大表示，雖然這名同仁才剛來學校服務，但學校均依相關規定辦理勞保，會申請死亡給付，並全力協助家屬處理後事。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995